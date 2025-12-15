РУС
Новости Визит Зеленского в Нидерланды
Зеленский совершит визит в Нидерланды 16 декабря

Зеленський

Во вторник, 16 декабря, президент Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Нидерланды.

Об этом сообщаетпресс-служба правительства Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча с правительственными чиновниками

Зеленский прибудет в Гаагу, где его примет исполняющий обязанности премьер-министра Дик Схооф.

Вместе с министром иностранных дел Давидом ван Веелем и министром обороны Рубеном Брекельмансом они проведут рабочий обед в официальной резиденции Катсгейс, чтобы обсудить мирные переговоры и дальнейшую поддержку Украины.

Встреча с королем и выступление в парламенте

  • Кроме этого, днем главу Украины примет король Виллем Александр во дворце Гейс-тен-Бос.

В рамках своего визита в Нидерланды президент Зеленский также планирует выступить в Гааге перед обеими палатами нидерландского парламента, сообщает Dutch News со ссылкой на правительственную службу.

Аби куди
15.12.2025 16:38 Ответить
Їздун мля
15.12.2025 16:40 Ответить
мечеться зе!гніда, істерить!
ніхто не хоче давати прихисток!
15.12.2025 16:41 Ответить
А що йому в бункері самому робити? Їрмак не дзонить, міньдіч в ізраїлі.
15.12.2025 16:47 Ответить
він хоч вдома буває ?
15.12.2025 16:52 Ответить
А "Чебурек" додому в США чи в руки НАБУ на території України?
