Зеленский совершит визит в Нидерланды 16 декабря
Во вторник, 16 декабря, президент Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Нидерланды.
Об этом сообщаетпресс-служба правительства Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ.
Встреча с правительственными чиновниками
Зеленский прибудет в Гаагу, где его примет исполняющий обязанности премьер-министра Дик Схооф.
Вместе с министром иностранных дел Давидом ван Веелем и министром обороны Рубеном Брекельмансом они проведут рабочий обед в официальной резиденции Катсгейс, чтобы обсудить мирные переговоры и дальнейшую поддержку Украины.
Встреча с королем и выступление в парламенте
- Кроме этого, днем главу Украины примет король Виллем Александр во дворце Гейс-тен-Бос.
В рамках своего визита в Нидерланды президент Зеленский также планирует выступить в Гааге перед обеими палатами нидерландского парламента, сообщает Dutch News со ссылкой на правительственную службу.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ніхто не хоче давати прихисток!