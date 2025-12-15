Зеленский совершит визит в Нидерланды 16 декабря

Во вторник, 16 декабря, президент Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Нидерланды.

Об этом сообщаетпресс-служба правительства Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча с правительственными чиновниками

Зеленский прибудет в Гаагу, где его примет исполняющий обязанности премьер-министра Дик Схооф.

Вместе с министром иностранных дел Давидом ван Веелем и министром обороны Рубеном Брекельмансом они проведут рабочий обед в официальной резиденции Катсгейс, чтобы обсудить мирные переговоры и дальнейшую поддержку Украины.

Встреча с королем и выступление в парламенте

Кроме этого, днем главу Украины примет король Виллем Александр во дворце Гейс-тен-Бос.

В рамках своего визита в Нидерланды президент Зеленский также планирует выступить в Гааге перед обеими палатами нидерландского парламента, сообщает Dutch News со ссылкой на правительственную службу.

