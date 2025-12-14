Зеленский совершит визит в Польшу 19 декабря.

В пятницу, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Польшу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Зеленский во время общения с журналистами.

"Что касается моего визита в Польшу, польская сторона предложила нам пятницу. Я думаю, мы не будем ничего откладывать. Для нас очень важно поддерживать отношения между нами и Польшей", - сказал он.

