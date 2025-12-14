РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9273 посетителя онлайн
Новости Встреча Навроцкого и Зеленского
386 3

Зеленский совершит визит в Польшу 19 декабря.

Зеленский поедет в Польшу

В пятницу, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Польшу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Зеленский во время общения с журналистами.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Что касается моего визита в Польшу, польская сторона предложила нам пятницу. Я думаю, мы не будем ничего откладывать. Для нас очень важно поддерживать отношения между нами и Польшей", - сказал он.

Читайте также: Зеленский может встретиться с президентом Польши еще до конца года, - Боднар

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.
  • В канцелярии польского лидера заявляли, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует совершать визит в Украину, однако не исключает возможности такой поездки в дальнейшем - после того, как Киев примет "необходимые решения".
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский выразил готовность приехать в Польшу на встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение.
  • В Польше сообщили, что работают над датой визита украинского президента Владимира Зеленского и встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

Автор: 

визит (3203) Зеленский Владимир (22968) Польша (9066)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай приїжджає, з новим президентом він ще не зустрічався!
показать весь комментарий
14.12.2025 13:59 Ответить
Как ми ради, как ради …
показать весь комментарий
14.12.2025 14:01 Ответить
зеленський, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готовий прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:25 Ответить
 
 