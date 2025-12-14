Зеленский совершит визит в Польшу 19 декабря.
В пятницу, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Польшу.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Зеленский во время общения с журналистами.
"Что касается моего визита в Польшу, польская сторона предложила нам пятницу. Я думаю, мы не будем ничего откладывать. Для нас очень важно поддерживать отношения между нами и Польшей", - сказал он.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.
- В канцелярии польского лидера заявляли, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует совершать визит в Украину, однако не исключает возможности такой поездки в дальнейшем - после того, как Киев примет "необходимые решения".
- В свою очередь президент Владимир Зеленский выразил готовность приехать в Польшу на встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение.
- В Польше сообщили, что работают над датой визита украинского президента Владимира Зеленского и встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дмитро Михайловський
показать весь комментарий14.12.2025 13:59 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
vlad podolsky
показать весь комментарий14.12.2025 14:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Погрібний Олександр
показать весь комментарий14.12.2025 14:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль