РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10371 посетитель онлайн
Новости Встреча Навроцкого и Зеленского
191 4

Зеленский может встретиться с президентом Польши еще до конца года, - Боднар

Президент Украины готовит встречу с Каролем Навроцким

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Варшаву и встретиться с польским коллегой Каролем Навроцким еще до конца года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что украинская сторона предложила встречу на этой неделе.

Мы работаем над тем, чтобы встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким состоялась как можно скорее, надеемся, что уже в этом году в Варшаве. 

Мы ожидаем ответа Польши и работаем над содержанием всего визита", – добавил он.

Что предшествовало?

Украинская сторона готовит двустороннюю встречу Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий надеется на визит Зеленского в Варшаву

Автор: 

Зеленский Владимир (22953) Навроцкий Кароль (102)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну нам же навіть міги не потрібні, можна не поспішати на зустріч, тут Різдво на носі
показать весь комментарий
12.12.2025 10:40 Ответить
У кого Різдво, у кого Ханука
показать весь комментарий
12.12.2025 10:53 Ответить
І що толку що ця тупа, обкурена говорилка їздить і щось , зовсім не потрібне, підписує. А за спиною здає Україну і виклянчує собі індульгенцію.... Це гнида.
показать весь комментарий
12.12.2025 10:47 Ответить
І про що вони будуть патякати? Точно знаю, що Навроцький буде вимагати подяк, а потім перейде до вини України за "різанину поляків УПА на Волині" і буде вимагати каяття українців на державному рівні. ЗЕлупа буде при цьому щось мямлити і корчити морду.
показать весь комментарий
12.12.2025 11:19 Ответить
 
 