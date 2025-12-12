Зеленский может встретиться с президентом Польши еще до конца года, - Боднар
Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Варшаву и встретиться с польским коллегой Каролем Навроцким еще до конца года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.
Он отметил, что украинская сторона предложила встречу на этой неделе.
Мы работаем над тем, чтобы встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким состоялась как можно скорее, надеемся, что уже в этом году в Варшаве.
Мы ожидаем ответа Польши и работаем над содержанием всего визита", – добавил он.
Что предшествовало?
Украинская сторона готовит двустороннюю встречу Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого.
