Зеленский может встретиться с президентом Польши еще до конца года, - Боднар

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Варшаву и встретиться с польским коллегой Каролем Навроцким еще до конца года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.

Он отметил, что украинская сторона предложила встречу на этой неделе.

Мы работаем над тем, чтобы встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким состоялась как можно скорее, надеемся, что уже в этом году в Варшаве.

Мы ожидаем ответа Польши и работаем над содержанием всего визита", – добавил он.

Что предшествовало?

Украинская сторона готовит двустороннюю встречу Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого.

