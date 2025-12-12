Зеленський може зустрітися з президентом Польщі ще до кінця року, - Боднар

Президент України Володимир Зеленський може відвідати Варшаву та зустрітися з польським колегою Каролем Навроцьким ще до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар.

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Він зазначив, що українська сторона запропонувала зустріч цього тижня.

"Ми працюємо над тим, щоб зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Каролем Навроцьким відбулася якомога швидше, сподіваємося, що вже цього року у Варшаві.

Ми очікуємо на відповідь Польщі та працюємо над змістом усього візиту", – додав він.

Що передувало?

Українська сторона готує двосторонню зустріч Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького.

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