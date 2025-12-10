В Польше работают над датой встречи Навроцкого и Зеленского
В Польше сообщили, что работают над датой визита украинского президента Владимира Зеленского и встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сказал глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, которого цитирует RMF24.
Продолжаются переговоры
Так, Пшидач отметил, что Варшава ведет переговоры с Киевом о возможном визите украинского президента в Польшу.
"Мы поддерживаем контакт с украинской стороной, я даже разговаривал с ними вчера. Мы работаем над датой этой встречи и потенциальными договоренностями", – сообщил он.
О чем будет идти речь на встрече?
Также Пшидач сообщил, что если встреча президентов состоится, то она будет организована в Варшаве.
Он отметил, что на повестке дня возможной встречи будут политика безопасности (обсуждение мирных договоренностей) и двусторонние вопросы, которые являются "очень важными" для поляков, то есть историческая и экономическая тематика.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.
- В канцелярии польского лидера заявляли, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует совершать визит в Украину, однако не исключает возможности такой поездки в дальнейшем - после того, как Киев примет "необходимые решения".
- В свою очередь президент Владимир Зеленский выразил готовность приехать в Польшу на встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение.
Що там погоджувати?