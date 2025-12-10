РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11395 посетителей онлайн
Новости Встреча Навроцкого и Зеленского
319 4

В Польше работают над датой встречи Навроцкого и Зеленского

Встреча Зеленского и Навроцкого

В Польше сообщили, что работают над датой визита украинского президента Владимира Зеленского и встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сказал глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, которого цитирует RMF24.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Продолжаются переговоры

Так, Пшидач отметил, что Варшава ведет переговоры с Киевом о возможном визите украинского президента в Польшу.

"Мы поддерживаем контакт с украинской стороной, я даже разговаривал с ними вчера. Мы работаем над датой этой встречи и потенциальными договоренностями", – сообщил он.

Читайте также: Навроцкий надеется на визит Зеленского в Варшаву

О чем будет идти речь на встрече?

Также Пшидач сообщил, что если встреча президентов состоится, то она будет организована в Варшаве.

Он отметил, что на повестке дня возможной встречи будут политика безопасности (обсуждение мирных договоренностей) и двусторонние вопросы, которые являются "очень важными" для поляков, то есть историческая и экономическая тематика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша может передать Украине истребители МиГ-29, - Генштаб страны

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.
  • В канцелярии польского лидера заявляли, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует совершать визит в Украину, однако не исключает возможности такой поездки в дальнейшем - после того, как Киев примет "необходимые решения".
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский выразил готовность приехать в Польшу на встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение.

Автор: 

Зеленский Владимир (22917) Польша (9055) Навроцкий Кароль (98)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На зворотньому шляху додому може "заскочити" на годинку...
Що там погоджувати?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:25 Ответить
Трудяги. Вони працюють
показать весь комментарий
10.12.2025 14:31 Ответить
Якщо не передбачено овацій-то й не варто йому їхати.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:42 Ответить
А у зеленьского, таке відчуття ніби він мальчик по виклику. Або турист
показать весь комментарий
10.12.2025 15:05 Ответить
 
 