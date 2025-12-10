В Польше работают над датой встречи Навроцкого и Зеленского

В Польше сообщили, что работают над датой визита украинского президента Владимира Зеленского и встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сказал глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, которого цитирует RMF24.

Продолжаются переговоры

Так, Пшидач отметил, что Варшава ведет переговоры с Киевом о возможном визите украинского президента в Польшу.

"Мы поддерживаем контакт с украинской стороной, я даже разговаривал с ними вчера. Мы работаем над датой этой встречи и потенциальными договоренностями", – сообщил он.

О чем будет идти речь на встрече?

Также Пшидач сообщил, что если встреча президентов состоится, то она будет организована в Варшаве.

Он отметил, что на повестке дня возможной встречи будут политика безопасности (обсуждение мирных договоренностей) и двусторонние вопросы, которые являются "очень важными" для поляков, то есть историческая и экономическая тематика.

Что предшествовало?