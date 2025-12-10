У Польщі працюють над датою зустрічі Навроцього і Зеленського

У Польщі повідомили, що працюють над датою візиту українського президента Володимира Зеленського та зустрічі із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, якого цитує RMF24.

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Тривають переговори

Так, Пшидач зазначив, що Варшава веде переговори з Києвом щодо можливого візиту українського президента до Польщі.

"Ми підтримуємо контакт з українською стороною, я навіть розмовляв з ними вчора. Ми працюємо над датою цієї зустрічі та потенційними домовленостями", – повідомив він.

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Про що йтиметься на зустрічі?

Також Пшидач повідомив, що якщо зустріч президентів відбудеться, то вона буде організована у Варшаві.

Він зазначив, що на порядку денному можливої зустрічі будуть політика безпеки (обговорення мирних домовленостей) та двосторонні питання, які є "дуже важливими" для поляків, тобто історична та економічна тематика.

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Що передувало?