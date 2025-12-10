Польща може передати Україні винищувачі МіГ-29, - Генштаб країни

Польська сторона інформує, що з Україною тривають переговори щодо передачі літаків МІГ-29.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Генштабу збройних сил Польщі у соцмережі Х.

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Літаки потребують модернізації

Як зазначається, передача літаків обґрунтовується досягненням цільового терміну служби літаків та відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.

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Рішення наразі не ухвалене

Також повідомляється, що остаточне рішення ще не ухвалено.

Генштаб Польщі зауважує, що пожертвування літаків буде частиною політики Альянсу щодо підтримки України та забезпечення безпеки східного флангу НАТО. Завдання виведених літаків МІГ-29 виконуватимуть літаки F-16 та FA-50.

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Передача технологій

"Одночасно, у зв'язку з передачею літаків, тривають переговори з Україною щодо надання Польщі окремих технологій безпілотників та ракет. Мета полягає не лише в тому, щоб компенсувати Польщі втрату обладнання, а й, перш за все, в набутті та спільному розвитку нових оборонних та промислових компетенцій", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.

Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.

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