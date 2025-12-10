РУС
Польша может передать Украине истребители МиГ-29, - Генштаб страны

МиГ-29 от Польши для Украины

Польская сторона сообщает, что с Украиной продолжаются переговоры о передаче самолетов МИГ-29.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Генштаба вооруженных сил Польши в соцсети Х.

Самолеты нуждаются в модернизации

Как отмечается, передача самолетов обосновывается достижением целевого срока службы самолетов и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в начале войны просила истребители МиГ-29, но США заблокировали передачу, - Дуда

Решение пока не принято

Также сообщается, что окончательное решение еще не принято.

Генштаб Польши отмечает, что пожертвование самолетов будет частью политики Альянса по поддержке Украины и обеспечению безопасности восточного фланга НАТО. Задачи выведенных самолетов МИГ-29 будут выполнять самолеты F-16 и FA-50.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский пилот МиГ-29 выполнил боевые маневры и уклонился от российской ракеты "воздух-воздух". ВИДЕО

Передача технологий

"Одновременно, в связи с передачей самолетов, продолжаются переговоры с Украиной о предоставлении Польше отдельных технологий беспилотников и ракет. Цель заключается не только в том, чтобы компенсировать Польше потерю оборудования, но и, прежде всего, в приобретении и совместном развитии новых оборонных и промышленных компетенций", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сикорский - Зеленскому о передаче МиГ-29: Польша сделала больше, чем любая другая страна

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
  • Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
  • Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине остальные свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.
  • В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

Читайте также: Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш против передачи Украине МиГ-29: Они патрулируют польское небо

Тут головне слово - може - коли передадуть тоді й писати - а так це вже 2 р замануха
10.12.2025 08:05
Ця інформація була десь з пів року тому,все може, може і ніяк не взмозі.
10.12.2025 08:01
на тобі не боже шо мені не гоже
10.12.2025 08:02
США: Туреччина має позбутися С-400, щоб повернутися до програми F-35
10.12.2025 08:03
Тут головне слово - може - коли передадуть тоді й писати - а так це вже 2 р замануха
10.12.2025 08:05
Літаки потребують модернізації Джерело: https://censor.net/ua/n3589623
Рішення наразі не ухвалене ....
Але вже в новинах, господи та коли вже ми здихаємося цього совкодрочерства? Все наперед, все в майбутньому, все зробимо, переробимо, отримаємо і ТД. 🤬🤬🤬
10.12.2025 08:06
У Генеральному штабі Збройних сил Польщі заявили, що тривають переговори з українською стороною щодо передачі літаків МіГ-29 взамін на доступ РП до окремих безпілотних і ракетних технологій України, проте остаточне рішення ще не ухвалене.
10.12.2025 08:08
Одночасно, у зв'язку з передачею літаків, тривають переговори з Україною щодо надання Польщі окремих технологій безпілотників та ракет.

Забирайте краще одразу, головного "розробника" - Міндіча
10.12.2025 08:08
Може, не треба зараз про це говорити. От коли у нашому небі з'являться, тоді вже можна. І то не факт - хай ворог думає, що нам марсіани допомагають.
10.12.2025 08:26
На тобі Боже, що мені негоже
10.12.2025 08:28
Давайте, або самі будете на них воювати з Рашою.
10.12.2025 08:31
 
 