Польша может передать Украине истребители МиГ-29, - Генштаб страны
Польская сторона сообщает, что с Украиной продолжаются переговоры о передаче самолетов МИГ-29.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Генштаба вооруженных сил Польши в соцсети Х.
Самолеты нуждаются в модернизации
Как отмечается, передача самолетов обосновывается достижением целевого срока службы самолетов и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Польши.
Решение пока не принято
Также сообщается, что окончательное решение еще не принято.
Генштаб Польши отмечает, что пожертвование самолетов будет частью политики Альянса по поддержке Украины и обеспечению безопасности восточного фланга НАТО. Задачи выведенных самолетов МИГ-29 будут выполнять самолеты F-16 и FA-50.
Передача технологий
"Одновременно, в связи с передачей самолетов, продолжаются переговоры с Украиной о предоставлении Польше отдельных технологий беспилотников и ракет. Цель заключается не только в том, чтобы компенсировать Польше потерю оборудования, но и, прежде всего, в приобретении и совместном развитии новых оборонных и промышленных компетенций", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
- Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
- Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине остальные свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.
- В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.
Рішення наразі не ухвалене ....
Але вже в новинах, господи та коли вже ми здихаємося цього совкодрочерства? Все наперед, все в майбутньому, все зробимо, переробимо, отримаємо і ТД. 🤬🤬🤬
Забирайте краще одразу, головного "розробника" - Міндіча