Польша может передать Украине истребители МиГ-29, - Генштаб страны

Польская сторона сообщает, что с Украиной продолжаются переговоры о передаче самолетов МИГ-29.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Генштаба вооруженных сил Польши в соцсети Х.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Самолеты нуждаются в модернизации

Как отмечается, передача самолетов обосновывается достижением целевого срока службы самолетов и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в начале войны просила истребители МиГ-29, но США заблокировали передачу, - Дуда

Решение пока не принято

Также сообщается, что окончательное решение еще не принято.

Генштаб Польши отмечает, что пожертвование самолетов будет частью политики Альянса по поддержке Украины и обеспечению безопасности восточного фланга НАТО. Задачи выведенных самолетов МИГ-29 будут выполнять самолеты F-16 и FA-50.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский пилот МиГ-29 выполнил боевые маневры и уклонился от российской ракеты "воздух-воздух". ВИДЕО

Передача технологий

"Одновременно, в связи с передачей самолетов, продолжаются переговоры с Украиной о предоставлении Польше отдельных технологий беспилотников и ракет. Цель заключается не только в том, чтобы компенсировать Польше потерю оборудования, но и, прежде всего, в приобретении и совместном развитии новых оборонных и промышленных компетенций", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сикорский - Зеленскому о передаче МиГ-29: Польша сделала больше, чем любая другая страна

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине остальные свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

Читайте также: Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш против передачи Украине МиГ-29: Они патрулируют польское небо