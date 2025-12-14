Зеленський здійснить візит до Польщі 19 грудня

У п’ятницю, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський планує здійснити візит до Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Зеленський під час спілкування із журналістами.

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"І що стосується мого візиту в Польщу, польська сторона нам запропонувала п'ятницю. Я думаю, ми не будемо нічого відтерміновувати. Для нас дуже важливо підтримувати відносини між нами і Польщею", - сказав він.

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