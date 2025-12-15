Зеленський здійснить візит до Нідерландів 16 грудня

У вівторок, 16 грудня, президент Володимир Зеленський прибуде з офіційним візитом до Нідерландів.

Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч з урядовцями

Зеленський прибуде до Гааги, де його прийме виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дік Схооф.

Разом із міністром закордонних справ Давідом ван Веелем та міністром оборони Рубеном Брекельмансом вони проведуть робочий обід в офіційній резиденції Катсгейс, щоб обговорити мирні переговори та подальшу підтримку України.

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Зустріч із королем на виступ у парламенті

Крім цього, вдень очільника України прийме король Віллем Олександр у палаці Гейс-тен-Бос.

У межах свого візиту до Нідерландів президент Зеленський також планує виступити в Гаазі перед обома палатами нідерландського парламенту, повідомляє Dutch News із посиланням на урядову службу.

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