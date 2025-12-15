Україна має отримати сильні гарантії безпеки у разі відмови від НАТО: лише українцям вирішувати, чим жертвувати заради миру, - Каллас
Лише українці можуть вирішувати, чим вони готові пожертвувати заради миру, але в разі відмови від членства в НАТО Україна повинна отримати сильні гарантії безпеки від країн-членів, а також США.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
"Міністр Сибіга пояснював (на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС , – Ред.) складну позицію, а також те, наскільки вони відкриті до мирних переговорів і погоджуються на все, щоб мати мир, щоб проілюструвати, що Росія не хоче цього миру", - зазначила Каллас.
Вона зауважила, що український міністр не вдавався у деталі питання відмови від членства в НАТО.
Обирати мають українці
"Він більше не пояснював цього, але, звичайно, ми знаємо, що НАТО закріплено в їхній Конституції, тому, якщо вони погодяться на це, то спочатку нам потрібно - всім державам-членам і всім країнам, американцям, дати їм дуже, дуже сильні, відчутні гарантії безпеки, не лише на папері, але й дійсно відчутні, наприклад, скільки військ на місцях, скільки можливостей, тому що це єдине, що їх дійсно захищає. Тож я вважаю, що це має йти пліч-о-пліч із надзвичайно сильними гарантіями безпеки, але зрештою, українцям вирішувати, чим вони готові пожертвувати заради миру для українського народу", - пояснила вона.
Водночас Каллас висловила переконання, що для того, щоб мати сталий, довгостроковий мир у Європі, потрібні поступки з боку Росії.
"Тиск на Росію – це наша політика. Ми чітко бачимо, що вони не в найкращому становищі, і якби наші союзники зробили те саме, я думаю, що ми були б дуже сильними і з точки зору Росії", - наголосила представниця ЄС.
Що передувало?
Президент України Володимир Зеленський пропонує США та європейським партнерам альтернативний підхід до гарантій безпеки для України, який передбачає можливу відмову від прагнення вступу до НАТО в обмін на тверді зобов’язання щодо захисту від майбутньої агресії Росії.
Перемовини у Берліні
- Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбулася зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.
- 15 грудня сторони провели ще одні переговори, які наразі завершилися.
- За даними ЗМІ, Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час переговорів у Берліні з українською делегацією тиснули на Київ з вимогою передати РФ території Донбасу, які все ще під контролем Сил оборони України.
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