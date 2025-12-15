Украина должна получить сильные гарантии безопасности в случае отказа от НАТО: только украинцам решать, чем жертвовать ради мира, - Каллас

Только украинцы могут решать, чем они готовы пожертвовать ради мира, но в случае отказа от членства в НАТО Украина должна получить сильные гарантии безопасности от стран-членов, а также США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Министр Сибига объяснял (на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС, – Ред.) сложную позицию, а также то, насколько они открыты к мирным переговорам и согласны на все, чтобы иметь мир, чтобы проиллюстрировать, что Россия не хочет этого мира", – отметила Каллас.

Она отметила, что украинский министр не вдавался в детали вопроса отказа от членства в НАТО.

Выбирать должны украинцы

"Он больше не объяснял этого, но, конечно, мы знаем, что НАТО закреплено в их Конституции, поэтому, если они согласятся на это, то сначала нам нужно - всем государствам-членам и всем странам, американцам, дать им очень, очень сильные, ощутимые гарантии безопасности, не только на бумаге, но и действительно ощутимые, например, сколько войск на местах, сколько возможностей, потому что это единственное, что их действительно защищает. Поэтому я считаю, что это должно идти рука об руку с чрезвычайно сильными гарантиями безопасности, но в конечном итоге, украинцам решать, чем они готовы пожертвовать ради мира для украинского народа", - пояснила она.

В то же время Каллас выразила убеждение, что для того, чтобы иметь устойчивый, долгосрочный мир в Европе, нужны уступки со стороны России.

"Давление на Россию – это наша политика. Мы четко видим, что они не в лучшем положении, и если бы наши союзники сделали то же самое, я думаю, что мы были бы очень сильными и с точки зрения России", - подчеркнула представительница ЕС.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает США и европейским партнерам альтернативный подход к гарантиям безопасности для Украины, который предусматривает возможный отказ от стремления вступить в НАТО в обмен на твердые обязательства по защите от будущей агрессии России.

