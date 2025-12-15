Украина должна получить сильные гарантии безопасности в случае отказа от НАТО: только украинцам решать, чем жертвовать ради мира, - Каллас
Только украинцы могут решать, чем они готовы пожертвовать ради мира, но в случае отказа от членства в НАТО Украина должна получить сильные гарантии безопасности от стран-членов, а также США.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
"Министр Сибига объяснял (на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС, – Ред.) сложную позицию, а также то, насколько они открыты к мирным переговорам и согласны на все, чтобы иметь мир, чтобы проиллюстрировать, что Россия не хочет этого мира", – отметила Каллас.
Она отметила, что украинский министр не вдавался в детали вопроса отказа от членства в НАТО.
Выбирать должны украинцы
"Он больше не объяснял этого, но, конечно, мы знаем, что НАТО закреплено в их Конституции, поэтому, если они согласятся на это, то сначала нам нужно - всем государствам-членам и всем странам, американцам, дать им очень, очень сильные, ощутимые гарантии безопасности, не только на бумаге, но и действительно ощутимые, например, сколько войск на местах, сколько возможностей, потому что это единственное, что их действительно защищает. Поэтому я считаю, что это должно идти рука об руку с чрезвычайно сильными гарантиями безопасности, но в конечном итоге, украинцам решать, чем они готовы пожертвовать ради мира для украинского народа", - пояснила она.
В то же время Каллас выразила убеждение, что для того, чтобы иметь устойчивый, долгосрочный мир в Европе, нужны уступки со стороны России.
"Давление на Россию – это наша политика. Мы четко видим, что они не в лучшем положении, и если бы наши союзники сделали то же самое, я думаю, что мы были бы очень сильными и с точки зрения России", - подчеркнула представительница ЕС.
Что предшествовало?
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает США и европейским партнерам альтернативный подход к гарантиям безопасности для Украины, который предусматривает возможный отказ от стремления вступить в НАТО в обмен на твердые обязательства по защите от будущей агрессии России.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- 15 декабря стороны провели еще одни переговоры, которые пока завершились.
- По данным СМИ, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Берлине с украинской делегацией давили на Киев с требованием передать РФ территории Донбасса, которые все еще находятся под контролем Сил обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Багато ЯЗ
Сотні ЯБ
Найдут в ней то,что им очень нужно
Это лучшие гарантии безопасности Украины
Если бы мы такие договоры подписали с американцами раньше
Войны бы не было
Совсем
Американцы свое не отдали бы кацапам
Европейцы, конечно, долго запрягают
Но они что- нибудь придумают
100%
Наши ЗСУ сегодня - это гарантия безопасности Европы
Больше ,чем НАТО
Больше ,чем армия США
Сегодня мы НУЖНЫ ЕВРОПЕ как никогда
И Европа в итоге переиграет путина
У нее есть сильные важелі
В європейских банках путинские миллиарды
Как только их забрали под репарации
Путин засуетился
Российская экономика сегодня меньше
Чем экономика штата Калифорния
Мы прорвемся и без формального вступления в НАТО
Важно сейчас не упустить момент
Когда Европа встала рядом
И давит на путина
Сворачивает военные базы
Сокращает численность военного присутствия
Трамп заявляет открыто
Что не собирается защищать Европу
Вам это может казаться смешным?
А вот европейцам явно не до смеха
Они увеличили инвестиции в оборонных сферу
Европейцы возвращают срочную службу
Набирают даже женщин
Пока не было Трампа - все было ОК
Все в Европе веселились,как и вы
Наконец европейцы посерьезнели
ЗСУ сегодня - самая крутая боевая единица в Европе
Ни одна европейская армия не сравнится
Да ,у Британии есть флот
У французов авиация и ракеты
Вот только самого важного у них нет
Пехоты с опытом ведения современной войны
Да, есть еще армия Турции
Но маловероятно ,что она раскочегарится защищать Европу
На фига ей это
Особенно после того
Как Турцию почти два десятка лет ЕВРОПА водит за нос
Так что у нас ВСЕ КАРТЫ НА РУКАХ!!!!!
Козырные причем....
Благодаря увеличенным пошлинам США. 35 тысяч работников сокращают.
Это к тому, что Америка работает только для себя.
Ни одно издание не пишет в этой связи про США
Фольксваген сам принял это решенин
Вы там черпаете информацию?
Вы почитайте про Фольксваген
Там проблемы глубже
Там упали продажи в Европе и Китае
А основные покупатели - именно там
А не в США
Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада.
Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється виключно в лайно.