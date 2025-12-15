РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10959 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в НАТО
734 34

Украина должна получить сильные гарантии безопасности в случае отказа от НАТО: только украинцам решать, чем жертвовать ради мира, - Каллас

Каллас о членстве Украины в НАТО

Только украинцы могут решать, чем они готовы пожертвовать ради мира, но в случае отказа от членства в НАТО Украина должна получить сильные гарантии безопасности от стран-членов, а также США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Министр Сибига объяснял (на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС, – Ред.) сложную позицию, а также то, насколько они открыты к мирным переговорам и согласны на все, чтобы иметь мир, чтобы проиллюстрировать, что Россия не хочет этого мира", – отметила Каллас.

Она отметила, что украинский министр не вдавался в детали вопроса отказа от членства в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина все еще хочет гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, - Зеленский

Выбирать должны украинцы

"Он больше не объяснял этого, но, конечно, мы знаем, что НАТО закреплено в их Конституции, поэтому, если они согласятся на это, то сначала нам нужно - всем государствам-членам и всем странам, американцам, дать им очень, очень сильные, ощутимые гарантии безопасности, не только на бумаге, но и действительно ощутимые, например, сколько войск на местах, сколько возможностей, потому что это единственное, что их действительно защищает. Поэтому я считаю, что это должно идти рука об руку с чрезвычайно сильными гарантиями безопасности, но в конечном итоге, украинцам решать, чем они готовы пожертвовать ради мира для украинского народа", - пояснила она.

В то же время Каллас выразила убеждение, что для того, чтобы иметь устойчивый, долгосрочный мир в Европе, нужны уступки со стороны России.

Читайте также: РФ нужен документ, который юридически подтвердит невозможность вступления Украины в НАТО, - Песков

"Давление на Россию – это наша политика. Мы четко видим, что они не в лучшем положении, и если бы наши союзники сделали то же самое, я думаю, что мы были бы очень сильными и с точки зрения России", - подчеркнула представительница ЕС.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает США и европейским партнерам альтернативный подход к гарантиям безопасности для Украины, который предусматривает возможный отказ от стремления вступить в НАТО в обмен на твердые обязательства по защите от будущей агрессии России.

Переговоры в Берлине

  • Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
  • 15 декабря стороны провели еще одни переговоры, которые пока завершились.
  • По данным СМИ, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Берлине с украинской делегацией давили на Киев с требованием передать РФ территории Донбасса, которые все еще находятся под контролем Сил обороны Украины.

Автор: 

НАТО (10561) Каллас Кая (333) гарантии безопасности (345)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Бла, бла, бла
показать весь комментарий
15.12.2025 19:13 Ответить
+6
Тільки НАТО. Крапка.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:15 Ответить
+5
ЯЗ
Багато ЯЗ
Сотні ЯБ
показать весь комментарий
15.12.2025 19:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЯЗ
Багато ЯЗ
Сотні ЯБ
показать весь комментарий
15.12.2025 19:12 Ответить
Путін радо погодиться. Аби не НАТО
показать весь комментарий
15.12.2025 19:15 Ответить
Бла, бла, бла
показать весь комментарий
15.12.2025 19:13 Ответить
Тільки НАТО. Крапка.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:15 Ответить
І кордони 91-го!
показать весь комментарий
15.12.2025 19:22 Ответить
Тільки кава в Ялті!
показать весь комментарий
15.12.2025 19:27 Ответить
Захід хором відбиває Україну від НАТО
показать весь комментарий
15.12.2025 19:16 Ответить
Языковые болтуны, какие у вас гарантии? Суть современной политики. Смешные они, Вы знаете. что такое есть, честь, совесть, порядочность. Бабло главнее, ресурсы копать, ну и личная выгода, завтра начнут копать что выгоднее для них и наплюют на все гарантии.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:17 Ответить
Если американцы начнут КОПАТЬ украинскую землю
Найдут в ней то,что им очень нужно
Это лучшие гарантии безопасности Украины
Если бы мы такие договоры подписали с американцами раньше
Войны бы не было
Совсем
Американцы свое не отдали бы кацапам
показать весь комментарий
15.12.2025 20:19 Ответить
Американці копають в Іраку, Лівії і Сірії. І? Що робиться в тих країнах? Порядок? Процвітання? Те ж саме буде і в Україні.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:29 Ответить
ExxonMobil, ConocoPhillips, BP, Shell та інші. Нафту і газ копають. В гуглі забанили чи розуму не вистачає?
показать весь комментарий
15.12.2025 20:47 Ответить
Я не против
Европейцы, конечно, долго запрягают
Но они что- нибудь придумают
100%
Наши ЗСУ сегодня - это гарантия безопасности Европы
Больше ,чем НАТО
Больше ,чем армия США
Сегодня мы НУЖНЫ ЕВРОПЕ как никогда
И Европа в итоге переиграет путина
У нее есть сильные важелі
В європейских банках путинские миллиарды
Как только их забрали под репарации
Путин засуетился
Российская экономика сегодня меньше
Чем экономика штата Калифорния
Мы прорвемся и без формального вступления в НАТО
Важно сейчас не упустить момент
Когда Европа встала рядом
И давит на путина
показать весь комментарий
15.12.2025 19:24 Ответить
Більше ніж армія США то було смішно. 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.12.2025 19:32 Ответить
Армия США выходит из ЕВРОПЫ
Сворачивает военные базы
Сокращает численность военного присутствия
Трамп заявляет открыто
Что не собирается защищать Европу
Вам это может казаться смешным?
А вот европейцам явно не до смеха
Они увеличили инвестиции в оборонных сферу
Европейцы возвращают срочную службу
Набирают даже женщин
Пока не было Трампа - все было ОК
Все в Европе веселились,как и вы
Наконец европейцы посерьезнели
ЗСУ сегодня - самая крутая боевая единица в Европе
Ни одна европейская армия не сравнится
Да ,у Британии есть флот
У французов авиация и ракеты
Вот только самого важного у них нет
Пехоты с опытом ведения современной войны
Да, есть еще армия Турции
Но маловероятно ,что она раскочегарится защищать Европу
На фига ей это
Особенно после того
Как Турцию почти два десятка лет ЕВРОПА водит за нос
Так что у нас ВСЕ КАРТЫ НА РУКАХ!!!!!
Козырные причем....
показать весь комментарий
15.12.2025 19:43 Ответить
Впервые в истории Германии в Дрездене закрывается завод Фольксваген.
Благодаря увеличенным пошлинам США. 35 тысяч работников сокращают.
Это к тому, что Америка работает только для себя.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:45 Ответить
Прочитала об этом в интернете
Ни одно издание не пишет в этой связи про США
Фольксваген сам принял это решенин
показать весь комментарий
15.12.2025 20:51 Ответить
Про США пишет только российская пресса
Вы там черпаете информацию?
Вы почитайте про Фольксваген
Там проблемы глубже
Там упали продажи в Европе и Китае
А основные покупатели - именно там
А не в США
показать весь комментарий
15.12.2025 20:56 Ответить
Присутність військ всіх країн НАТО плюс Японії, Південної Кореї та інших цивілізованих країн, незалежний аудит. Далі видно буде.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:29 Ответить
Україна вже має ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США, Британії, росії, Франції та Китаю і віддала за це свою ЯЗ. І ці ГАРАНТІЇ навіть кращі за 5 статтю НАТО.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:41 Ответить
Тєло мало 7 (СІМ !!!) років і всю повноту влади, контроль всіх і всього. Такого не мав ніхто за всі 30+ років. І за ці 7 років тєло не зробило нічого. Абсолютно нічого хорошого. Жодного хорошого, доброго, адекватного рішення чи дії.
Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада.
Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється виключно в лайно.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:46 Ответить
Українці, заради миру, готові пожертвувати найдорожчим, що у них є - президентом. Вигляд жертвоприношення - на ваш розсуд.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:48 Ответить
Коли десь звучить слово "гарантії" 100% когось будуть нахлобучівать.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:50 Ответить
Тільки НАТО. Українцями вже достатньо наобіцяли та локшини на вуха навісили. Зовсім за дурнів мають.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:53 Ответить
НАТО створювали для протидії московії. Навіщо тоді це НАТО? Тільки ядерна зброя!
показать весь комментарий
15.12.2025 19:54 Ответить
Вообще то для противодействия СССР. Такой страны не стало.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:46 Ответить
якщо куйло двічі в 2014 році і в 2022 році окуповував Україну.коли вона не була членом НАТО.ТО ВМОВЛЯННЯ США ВІДМОВИТИСЯ УКРАЇНІ ВІД НАТО . РЕАЛІСТИЧНО ВИГЛЯДАЄ ЯК ЗАПРОШЕННЯ КУЙЛА ТРЕТІЙ РАЗ НАПАДАТИ НА УКРАЇНУ ОКУПОВУВАТИ І РУЙНУВАТИ.ТА ЧИНИТИ ГЕНОЦИД УКРАПЇНЦІВ..СВІТОВІ ШЛЮХИ.КОТРІ НА БАЛАЛАЙЦІ "ЛАБАЮТЬ" ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ РАШИСТСЬКУ "КАЛІНКУ"...БРЕХЛИВІ І ЛИЦЕМІРНІ ПОКИДЬКИ.АФЕРИСТИ.НЕГІДНИКИ .ВІДХОДИ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ.ЛАЙНО ЛЮДСЬКОЇ НИЗОСТІ І ПРОДАЖНОСТІ....
показать весь комментарий
15.12.2025 19:55 Ответить
Усі ці "мирні" ініціативи на користь московії.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:14 Ответить
Либо нато либо ядерное оружие, в другом случае Украины не будет. Что изменится если россия атакует после гарантий , запад как сейчас не хочет помогать так и в дальнейшем не сможет . Россия это хорошо понимает
показать весь комментарий
15.12.2025 21:35 Ответить
 
 