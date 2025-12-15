В Кремле считают "краеугольным камнем" переговоров юридически обязывающий документ о не вступлении Украины в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Что говорят в России?

По словам Пескова, установление сроков урегулирования войны - "неблагодарное дело".

Он добавил, что Путин якобы открыт к миру и серьезным решениям. Также диктатор "против создания временных передышек и уловок".

Что предшествовало?

