РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9324 посетителя онлайн
Новости Членство Украины в НАТО
1 914 35

РФ нужен документ, который юридически подтвердит невозможность вступления Украины в НАТО, - Песков

В России хотят гарантий, что Украина не вступит в НАТО

В Кремле считают "краеугольным камнем" переговоров юридически обязывающий документ о не вступлении Украины в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорят в России?

По словам Пескова, установление сроков урегулирования войны - "неблагодарное дело".

Он добавил, что Путин якобы открыт к миру и серьезным решениям. Также диктатор "против создания временных передышек и уловок".

Читайте: Санкции ЕС против РФ будут включать агентов российской дестабилизации в Европе, - глава МИД Франции Барро

Что предшествовало?

Читайте также: РФ продолжит захват всей Украины, если Донбасс падет, - Каллас

Автор: 

НАТО (10561) Песков Дмитрий (2054) путин владимир (32552) россия (98371) членство в НАТО (1577)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
15.12.2025 12:00 Ответить
+8
Шкурку з за...пи віслюка тобі на комір, блювоти людства з тавром "росиянин".
показать весь комментарий
15.12.2025 12:00 Ответить
+7
ну 🤡 для цього і був кремлем з юдеями поставлений на українське президенство ,шоб здати половину України та згвалтувати Констітуцію ...
показать весь комментарий
15.12.2025 12:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому це вони так?...НАТО ж ніяке...
показать весь комментарий
15.12.2025 11:59 Ответить
у рашці напруга з туалетною бумагою
показать весь комментарий
15.12.2025 12:18 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2025 12:00 Ответить
Шкурку з за...пи віслюка тобі на комір, блювоти людства з тавром "росиянин".
показать весь комментарий
15.12.2025 12:00 Ответить
ну 🤡 для цього і був кремлем з юдеями поставлений на українське президенство ,шоб здати половину України та згвалтувати Констітуцію ...
показать весь комментарий
15.12.2025 12:01 Ответить
НАТО й так нас не хоче бачити - потрібні відносини як в США з Ізраїлем
показать весь комментарий
15.12.2025 12:02 Ответить
Щоб мати такі відносини потрібно відрубати пів са лупи.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:11 Ответить
Ну - японці корейці - обійшлися без "члєновредітєльства"
показать весь комментарий
15.12.2025 12:16 Ответить
Такі відносини наша"потужна"влада просрала десь так пару років тому😠
показать весь комментарий
15.12.2025 12:12 Ответить
меморандум підійде?
показать весь комментарий
15.12.2025 12:02 Ответить
Теж хотів таке запитати
показать весь комментарий
15.12.2025 12:18 Ответить
Ми вам цей документ надрукуємо на зворотньому боці капітуляції РФ.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:02 Ответить
Ні, на зворотньому боці Будапештського меморандуму. Щоб все відповідало духу і букві домовленостей.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:05 Ответить
НАТО нам дуже нужна. Бо хто інакше буде проявляти "стурбованість"," незламну підтримку" і обіцяти в наступному році доробити те ,що було обіцяно зробити в минулому.
Правда українцям , варто пам'ятати,що у випадку чогось це не тільки НАТО має захищати Україну - а українські солдати можуть бути послані в гарячі точки захищати НАТО, якщо навіть на Україну ніхто не нападе
показать весь комментарий
15.12.2025 12:05 Ответить
нехай західні ̶̶ ̶̶̶а̶̶̶ф̶̶̶і̶̶̶р̶̶̶и̶̶̶с̶̶̶т̶̶̶и̶̶̶ партнери видадуть кацапам документ типу Будапештского меморандуму ,щоб ті заспокоїлися
показать весь комментарий
15.12.2025 12:06 Ответить
Так і буде, не сумнівайтесь! Також будуть юридичні гарантії, не вступу в ЄС! Та зміни, щодо територій (для початку: Крим, Донецька, Луганська, Херсонська, Запоріжська області). А з якою помпою вносили зміни в Конституцію України, про вступ в НАТО та ЕС, підписували якісь угоди про ассоціації. А ось, як вийшло! Наробили ділов? А основа всьому цьому, була закладена в 2004 році.
Аналогія - героїновий нароман на останній стадії, а основа була закладена, коли прийняв першу, безкоштовну дозу.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:06 Ответить
Ось вам і відповідь чи збирається )(уйло зупинитись чи йти далі. Не сказав би що вступ України в НАТО це афігенна гарантія безпе для України. Інакше б зараз країни Балтії так не тривожилися б. А от це факт що якби рашисти не збирались йти далі то чому б вони боялися вступу України в НАТО? Тому все що зараз роблять )(уйло і Тромб це не мир, а підготовка України до повної окупації тільки з меншими втратами і наслідками для Сосії.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:07 Ответить
Не буде ніякого документу, кацапстан вже відсосав по повній програмі і відсосе ще більше!
показать весь комментарий
15.12.2025 12:08 Ответить
"...диктатор "проти створення тимчасових перепочинків та хитрощів" - тобто воно таки підсцикує, що його кинуть через йух так як раша кинула Україну зі всіма договорами про дрючбу, Мінськими домовленостями, ets.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:09 Ответить
Дайте йому той документ, а потім поступіть з ним, як самі кацапи із своїми документами, що вони підписують
показать весь комментарий
15.12.2025 12:09 Ответить
Це якби фіксація, що НАТО - то ніхто - структура без суверенного права встановлювати власні закони, жити за власними порядками, керуватися власними рішеннями. Тобто те НАТО, яким у сирисири лякали дітей (добре пам'ятаю сам) пеметворюється на васала того ж сирисири абсолютно без боротьби. Це для пуцина справді реванш за розпад сирисири. Це тріумф для злочинця і ганьба для правоохоронця.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:10 Ответить
Абсолютно вірно! Коли, НАТО, таке зобов'язання, надасть росії, а Україна його прийме, та викреслить згадку про НАТО з своєї Конституції, що було вписано у 2019 році з помпою, ціною втрати Криму та частини Донбасу.(зверніть увагу, не якщо, а коли) - це буде означати, ВВАЖЛИВО, не де-факто, а де-юре, що ніякого суверенного військового блоку НАТО не існує. Що блок, який фактично створювався для протидії росії, керується росією, що росія має право вето в НАТО, та наказує йому, що робити, які документи видавати, кого приймати у свій склад, а кого ні, які зобов'язання на себе брати. Що в блоці, не має ніякого консенсусу, та незалежності. І це без жодного дня війни НАТО з росією, та без жодного пострілу. . Для України - це буде означати, що де-юре в України не має ніякого суверенітету. Навіть в Білорусі(наші патріоти, звісно, вважають Лукашенко дурним), такого не буде. Та країна, точно більш незалежна. Не буде такого у Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизстані, а у нас буде. Але звісно, незалежні ми, а ці перераховані країни - проксі росії, тут головне не переплутати.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:21 Ответить
Знаєте, чому кацапи не воюють з іншими сусідами? Ит власне томк, що вони - кацапські проксі. А ми дійсно від кацапів не залежні і війна цде за те, щоб ми були в орбіті кацапів. А що стосується власне НАТО, то про їхню суб'єктність впрто буде погоаорити після 2029- го року. Це буде чесно.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:29 Ответить
Ми аж цікаво хто такий документ може дати? НАТО ? Його устав таке дозволяє?
показать весь комментарий
15.12.2025 12:12 Ответить
Україні потрібен документ, що юридично підтвердить і ГАРАНТУЄ неможливість нового нападу Московії і тільки після того, як орда Кремля відійде на міжнародновизнані кордони 2013го року та виплатить компенсації з усі руйнування, збитки та втрати завдані Україні.. а вже пОтім можна розмовляти з людожерами-терористами про "караблі, каториє бараздят бальшой тЯтр"...
показать весь комментарий
15.12.2025 12:15 Ответить
це, звісно, перша, - але й не остаточна умова укладення Україною відповідного договору.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:17 Ответить
Такий документ суперечитиме міжнародному праву.
Інша справа, що диктатори, терористи, агресори на міжнародне право не зважають... Але нехай це буде виключно їхньою проблемою.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:16 Ответить
Як можна щось підписувати, коли не виконані попередні договори? Кацапам потрібні договори аби ними витирати сраку. В результаті буде купа договорів і знищена і окупована Україна? Задум плюгавого удурка ніхто не розуміє?
показать весь комментарий
15.12.2025 12:18 Ответить
США вже повідомили, що Зеля від імені України погодився відмовитись від НАТО взамін обіцянки гарантій від Європи.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:20 Ответить
Який ще докумен, з ЗАГСу чи довідку з поліції? Хутін не сци,що ж ти як чушпан, Вован дасть слово пацана
показать весь комментарий
15.12.2025 12:21 Ответить
Будапештский меморандум-тебе документ..кацап
показать весь комментарий
15.12.2025 12:21 Ответить
А вобще хтось скаже навіщо хоть щось ми зобов'язані перед людоїдами і дітовбивцями підписувати? Чи хтось назве як цей папірець повпливає на рашистів щоб вони не полізли знову? Якщо ви щось робите то скажіть на що ви сподіваєтесь коли йдете назустріч людоїдам? І подумайте що буде коли ви з кожним кроком опинитеся поруч з людоїдом
показать весь комментарий
15.12.2025 12:23 Ответить
Спокуха, в Одессе вам любую ксиву нарисуют хотите про НАТУ, будет про НАТУ, захотите про ЗИНУ, тоже не вопрос...
показать весь комментарий
15.12.2025 12:24 Ответить
НАТО це підходить. Воювати Україною краще ніж воювати разом з Україною. Українці вже вбили мільйони кацапів і вб'ють ще мільйони, економіка орди буде повільно подихати. Це джекпот.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:27 Ответить
В НАТО нас не приймають, але ми не відмовимось туди хотіти бо це буде зрада і капітуляція. Краще вже воювати далі щоб не почалась нова війна.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:27 Ответить
 
 