1 914 35
РФ нужен документ, который юридически подтвердит невозможность вступления Украины в НАТО, - Песков
В Кремле считают "краеугольным камнем" переговоров юридически обязывающий документ о не вступлении Украины в НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Что говорят в России?
По словам Пескова, установление сроков урегулирования войны - "неблагодарное дело".
Он добавил, что Путин якобы открыт к миру и серьезным решениям. Также диктатор "против создания временных передышек и уловок".
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и РФ не имеют единого мнения по Донбассу во время переговоров по мирному плану.
- По словам Зеленского, Украина получила предложение от партнеров обменять часть временно оккупированной Донецкой области и ЗАЭС на территории, которые россияне еще не захватили. Киев не поддерживает такую идею.
- По данным СМИ, последние предложения США по "мирному плану" не содержат требования к России вывести свои войска с территорий Донецкой и Луганской областей, которые планируется включить в демилитаризованную зону.
- У Путина говорят, что Россия может вывести войска из Донбасса, но порядок будет обеспечивать Росгвардия.
- Axios пишет, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО в случае выхода из Донбасса.
Топ комментарии
+10 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий15.12.2025 12:00 Ответить Ссылка
+8 Старый зольдат
показать весь комментарий15.12.2025 12:00 Ответить Ссылка
+7 Luiza
показать весь комментарий15.12.2025 12:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Правда українцям , варто пам'ятати,що у випадку чогось це не тільки НАТО має захищати Україну - а українські солдати можуть бути послані в гарячі точки захищати НАТО, якщо навіть на Україну ніхто не нападе
Аналогія - героїновий нароман на останній стадії, а основа була закладена, коли прийняв першу, безкоштовну дозу.
Інша справа, що диктатори, терористи, агресори на міжнародне право не зважають... Але нехай це буде виключно їхньою проблемою.