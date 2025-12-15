РУС
Новости Санкции ЕС против России
Санкции ЕС против РФ будут включать агентов российской дестабилизации в Европе, — глава МИД Франции Барро

Госсекретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал новые санкционные решения Европейского Союза против лиц и структур, причастных к так называемому "теневому флоту" РФ и дестабилизирующей деятельности в Европе.

Об этом он заявил в комментариях СМИ перед заседанием Совета иностранных дел ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Барро, под новые санкции попадут девять компаний, которые, как считают в ЕС, обходят санкции против "теневого флота" России - судоходных компаний, сотрудничающих с российскими "Лукойлом" и "Роснефтью". "Кроме того, речь идет о санкциях против 12 агентов российской дестабилизации в Европе, 12 ответственных за внешнее вмешательство или цифровые внешние вмешательства", - сказал глава МИД Франции.

Он также уточнил: "В частности, речь идет о санкциях, которые будут сегодня согласованы против Ксавье Моро - лица франко-российского происхождения, который сейчас проживает в России и транслирует пропаганду Кремля (...) и Джона Марка Дугана". Барро напомнил, что последнего считают причастным к дезинформационной кампании Storm 1516.

Что предшествовало?

россия (98371) санкции (12085) Евросоюз (17952) Барро Жан-Ноэль (64)
А вони знають тих осіб і ті структури ?
показать весь комментарий
15.12.2025 11:48 Ответить
шось почали розуміти в ЄС ,шо русня це азійці , які ніколи не були закохані в Європу ,але завжди її хотіли мати ...
показать весь комментарий
15.12.2025 11:52 Ответить
Невже посольства підороссії зачиняться, питання риторичне.
показать весь комментарий
15.12.2025 11:55 Ответить
Прочитав заголовок - почав у ьексті шукати назвиська "Орбан", "Фіцо"... Не знайшов...
показать весь комментарий
15.12.2025 11:59 Ответить
 
 