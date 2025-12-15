Санкции ЕС против РФ будут включать агентов российской дестабилизации в Европе, — глава МИД Франции Барро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал новые санкционные решения Европейского Союза против лиц и структур, причастных к так называемому "теневому флоту" РФ и дестабилизирующей деятельности в Европе.

Об этом он заявил в комментариях СМИ перед заседанием Совета иностранных дел ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Барро, под новые санкции попадут девять компаний, которые, как считают в ЕС, обходят санкции против "теневого флота" России - судоходных компаний, сотрудничающих с российскими "Лукойлом" и "Роснефтью". "Кроме того, речь идет о санкциях против 12 агентов российской дестабилизации в Европе, 12 ответственных за внешнее вмешательство или цифровые внешние вмешательства", - сказал глава МИД Франции.

Он также уточнил: "В частности, речь идет о санкциях, которые будут сегодня согласованы против Ксавье Моро - лица франко-российского происхождения, который сейчас проживает в России и транслирует пропаганду Кремля (...) и Джона Марка Дугана". Барро напомнил, что последнего считают причастным к дезинформационной кампании Storm 1516.

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент под санкции попали 610 танкеров теневого флота России, но необходимо санкционировать еще 340 судов, из которых 65 - ключевые.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров — часто старых и опасных. Это дает ей возможность обходить санкции и продолжать продавать нефть.

В Евросоюзе анонсировали введение санкций против еще 40 судов российского "теневого флота".

