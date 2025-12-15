Санкції ЄС проти РФ включатимуть агентів російської дестабілізації у Європі, - глава МЗС Франції Барро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро анонсував нові санкційні рішення Європейського Союзу проти осіб і структур, причетних до так званого "тіньового флоту" РФ та дестабілізаційної діяльності у Європі.

Про це він заявив у коментарях ЗМІ перед засіданням Ради закордонних справ ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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За словами Барро, під нові санкції потраплять дев’ять компаній, які, як вважають у ЄС, обходять санкції проти "тіньового флоту" Росії - судноплавних компаній, що співпрацюють з російськими "Лукойлом" і "Роснєфтю". "Крім того, йдеться про санкції проти 12 агентів російської дестабілізації у Європі, 12 відповідальних за зовнішнє втручання чи цифрові зовнішні втручання", - сказав очільник МЗС Франції.

Він також уточнив: "Зокрема, йдеться про санкції, які будуть сьогодні погоджені проти Ксав’є Моро - особи франко-російського походження, який зараз проживає у Росії і транслює пропаганду Кремля (...) та Джона Марка Дугана". Барро нагадав, що останнього вважають причетним до дезінформаційної кампанії Storm 1516.

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі під санкції потрапило 610 танкерів тіньового флоту Росії, але необхідно санкціонувати ще 340 суден, з яких 65 - ключові.

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів — часто старих і небезпечних. Це дає їй можливість обходити санкції й продовжувати продавати нафту.

У Євросоюзі анонсували запровадження санкцій проти ще 40 суден російського "тіньового флоту".

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