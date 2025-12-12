Зміна підходу: ЄС запроваджуватиме санкції проти "тіньового флоту" РФ поза пакетами, - DW

Європейський Союз має намір запроваджувати санкції щодо суден "тіньового флоту", які перевозять російську нафту, незалежно від санкційних пакетів.

Про зміну підходу до санкційних обмежень повідомили DW кілька дипломатів і чиновників ЄС у Брюсселі в п'ятницю, 12 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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ЄС вирішив діяти гнучкіше

Видання пише, що через те, що робота над новими пакетами обмежувальних заходів часто розтягується на місяці, Євросоюз вирішив діяти гнучкіше.

За словами одного із дипломатів, важливо вносити судна "тіньового флоту" до санкційних списків одразу після їхнього виявлення, щоб продовжувати ефективну боротьбу з обходом санкцій щодо РФ.

Інший дипломат сказав, що ці заходи вже мали значний вплив на російську економіку.

Крім того, санкції поза пакетами тепер зможуть зароваджувати щодо пособників "тіньового флоту", втім для цього все одно буде потрібне одностайне рішення Ради ЄС.

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Перші санкції поза пакетами будуть 15 грудня

Перший крок у цьому напрямку буде зроблено в понеділок, 15 грудня, на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

За інформацією DW, до санкційного списку внесуть ще близько десятка суден "тіньового флоту" РФ. Водночас ухвалення 20-го пакета санкцій цього дня не очікується, оскільки його обговорення лише починається.

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Затримання суден "тіньового флоту"

Також повідомляється, що міністри закордонних справ обговорять питання посилення інспекцій суден у територіальних водах.

Зокрема, вони розглянуть приклад Франції, яка затримала танкер Boracay під прапором Беніну.

Згідно із законодавством Франції, морський префект може санкціонувати висадку на борт, яку здійснюють військові офіцери, після чого справа передається до прокуратури.

Однак така процедура передбачена законом не в усіх країнах Євросоюзу, тому глави МЗС мають намір обмінятися досвідом і почати розробляти загальноєвропейський підхід.

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