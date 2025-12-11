Суд Німеччини поки не дозволяє конфіскувати аварійний танкер "тіньового флоту" РФ

Німецький суд поки не дав згоди на конфіскацію аварійного нафтового танкера Eventin, який входить до списку суден російського "тіньового флоту". Судно майже рік перебуває біля узбережжя острова Рюген.

Про це повідомляє Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

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Танкер завантажений нафтою

Федеральний фіскальний суд (BFH) поки що не дав дозволу на конфіскацію судна та його вантажу, через "обґрунтовані сумніви щодо законності заходів конфіскації".

Крім того, немає визначеності, чи це судно може заходити на територію ЄС у випадку надзвичайної ситуації.

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Більше про танкер

Eventin зі 100 000 тоннами нафти вже майже рік стоїть неподалік німецького Рюгена у Балтійському морі, куди його відбуксирували після того, як через несправність танкер став некерованим.

Eventin 6 січня вийшов з Усть-Луги у РФ й під прапором Панами прямував до єгипетського Порт-Саїда. Зазначається, що кінцевим пунктом мала стати Індія.

Зазначається, що аварійний танкер є "плавучою екологічною бомбою" і нафту з нього потрібно якнайшвидше відкачати.

Формальний власник "Eventin," Laliya Shipping Corp. з Маршаллових островів, судиться з ЄС щодо зарахування танкера до "тіньового флоту".

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