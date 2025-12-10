Судно "тіньового флоту" РФ арештовано в Одеському порту, - СБУ. ФОТО
В Одесі арештовано іноземне судно, що входило до "тіньового флоту" РФ та незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Власник судна перебував під санкціями РНБО, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів з третіх країн.
Суховантаж викрили у торговельному порту Одеси, куди він прибув під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб.
"Напередодні повномасштабної війни судно щонайменше сім разів причалювало до Севастополя для нелегально експорту агропродукції в інтересах рф.
Наприкінці січня 2021 року суховантаж нелегально вивіз з українського півострова майже 7 тис. тонн зерна до північної Африки", - йдеться в повідомленні.
Під час затримання на борту перебували капітан та ще 16 членів екіпажу - всі громадяни декількох країн Близького Сходу.
Обшук
Під час обшуку на судні виявили плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу у порти тимчасово окупованих територій України.
СБУ розпочала провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил);
- чч. 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).
На судно накладено арешт для подальшої передачі до АРМА.
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