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РФ створила тіньовий флот із 1240 танкерів для обходу санкцій, - більшість суден старі й небезпечні. ІНФОГРАФІКА
З початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів — часто старих і небезпечних. Це дає їй можливість обходити санкції й продовжувати продавати нафту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Значна частина суден ходить під прапорами інших країн або взагалі без прапорів, часто без страхування та технічного нагляду. Ці плавучі загрози вже призвели до серії екологічних катастроф — з розливами нафти, пожежами та забрудненням морів.
Станом на вересень 2025 року РФ щодня заробляла приблизно $200 мільйонів на експорті нафти.
69% цього обсягу перевозив тіньовий флот
Міжнародні партнери наголошують, що подібні операції створюють загрозу для довкілля, морської безпеки та глобальних ринків.
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Сліпий
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liwimta
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