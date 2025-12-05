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Новини Фото Тіньовий флот Росії
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РФ створила тіньовий флот із 1240 танкерів для обходу санкцій, - більшість суден старі й небезпечні. ІНФОГРАФІКА

З початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів — часто старих і небезпечних. Це дає їй можливість обходити санкції й продовжувати продавати нафту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Значна частина суден ходить під прапорами інших країн або взагалі без прапорів, часто без страхування та технічного нагляду. Ці плавучі загрози вже призвели до серії екологічних катастроф — з розливами нафти, пожежами та забрудненням морів.

Станом на вересень 2025 року РФ щодня заробляла приблизно $200 мільйонів на експорті нафти.

69% цього обсягу перевозив тіньовий флот

Міжнародні партнери наголошують, що подібні операції створюють загрозу для довкілля, морської безпеки та глобальних ринків.

росія
росія
росія

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нафта (6625) росія (70468) санкції (13228) флот (494) танкер (569) ЦПД (262)
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Проблема не в існуванні "тіньового флоту", проблема в існуванні достатньої кількості союзників кацапів які з радістю працюють із цим флотом. 🤔
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05.12.2025 16:01 Відповісти
Інфракстура на параші може обслуговувати? Zeшобло готове? Про що, я.
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05.12.2025 16:05 Відповісти
Якщо схема вірна, то зі Нахідки в Китай тіньові танкери не шукають легких шляхів Бояться проходити поруч з Цусімою?
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05.12.2025 16:12 Відповісти
Де ж Трамп,обіцяв 500% до тих хто веде торгівлю з ерефієй.Дооонік,це конкуренти твої!
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05.12.2025 16:13 Відповісти
По собівартості нехай свій уралс продають
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05.12.2025 16:23 Відповісти
***** всіх переграло - воно вбухало в ці корита стільки лярдів, що це якраз все одно, що було продавати з санкціями по собівартості
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05.12.2025 16:57 Відповісти
Де ці тисячі танкерів? Щось з кількістю перебор.
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05.12.2025 18:24 Відповісти
 
 