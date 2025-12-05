РФ создала теневой флот из 1240 танкеров для обхода санкций, - большинство судов старые и опасные. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров — зачастую старых и опасных. Это дает ей возможность обходить санкции и продолжать продавать нефть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Значительная часть судов ходит под флагами других стран или вообще без флагов, часто без страхования и технического надзора. Эти плавучие угрозы уже привели к серии экологических катастроф — с разливами нефти, пожарами и загрязнением морей.

По состоянию на сентябрь 2025 года РФ ежедневно зарабатывала примерно $200 миллионов на экспорте нефти.

69% этого объема перевозил теневой флот

Международные партнеры отмечают, что подобные операции создают угрозу для окружающей среды, морской безопасности и глобальных рынков.







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