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Новости Фото Теневой флот России
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РФ создала теневой флот из 1240 танкеров для обхода санкций, - большинство судов старые и опасные. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров — зачастую старых и опасных. Это дает ей возможность обходить санкции и продолжать продавать нефть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Значительная часть судов ходит под флагами других стран или вообще без флагов, часто без страхования и технического надзора. Эти плавучие угрозы уже привели к серии экологических катастроф — с разливами нефти, пожарами и загрязнением морей.

По состоянию на сентябрь 2025 года РФ ежедневно зарабатывала примерно $200 миллионов на экспорте нефти.

69% этого объема перевозил теневой флот

Международные партнеры отмечают, что подобные операции создают угрозу для окружающей среды, морской безопасности и глобальных рынков.

Россия
Россия
Россия

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Автор: 

нефть (2241) россия (97935) санкции (12075) флот (911) танкер (266) Центр противодействия дезинформации (231)
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Проблема не в існуванні "тіньового флоту", проблема в існуванні достатньої кількості союзників кацапів які з радістю працюють із цим флотом. 🤔
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05.12.2025 16:01 Ответить
Інфракстура на параші може обслуговувати? Zeшобло готове? Про що, я.
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05.12.2025 16:05 Ответить
Якщо схема вірна, то зі Нахідки в Китай тіньові танкери не шукають легких шляхів Бояться проходити поруч з Цусімою?
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05.12.2025 16:12 Ответить
Де ж Трамп,обіцяв 500% до тих хто веде торгівлю з ерефієй.Дооонік,це конкуренти твої!
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05.12.2025 16:13 Ответить
По собівартості нехай свій уралс продають
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05.12.2025 16:23 Ответить
***** всіх переграло - воно вбухало в ці корита стільки лярдів, що це якраз все одно, що було продавати з санкціями по собівартості
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05.12.2025 16:57 Ответить
Де ці тисячі танкерів? Щось з кількістю перебор.
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05.12.2025 18:24 Ответить
 
 