ЕС не будет покупать нефть и газ у России даже после завершения войны против Украины, - еврокомиссар

Евросоюз больше не будет покупать российскую нефть и газ, даже после завершения войны РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews, об этом сообщил еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, новый закон о запрете российской нефти уже разрабатывается и будет представлен в ближайшее время.

"Даже когда наступит мир, мы больше не будем покупать российский газ. Наша договоренность будет действовать даже после достижения мирного соглашения между Россией и Украиной", - пояснил Йоргенсен.

"Мы никогда больше не должны повторять ошибку, став зависимыми от российского газа", - добавил еврокомиссар.

Читайте также: В ЕС готовят новый пакет санкций против РФ, нужно давление на энергосектор, - Зеленский

Он выразил сожаление по поводу реакции Венгрии на запрет импорта российского газа. Будапешт заявил, что обжалует предложение Европейской Комиссии в судебном порядке.

"Я не очень понимаю эти страны (Венгрию, Словакию). Я думаю, что мы должны стоять вместе бок о бок против Путина, чтобы помочь нашим друзьям в Украине", - сказал еврокомиссар, добавив, что ЕК готова помочь всем государствам-членам, которые находятся под угрозой перебоев с поставками энергоносителей.

"Внедрение будет происходить постепенно и может быть осуществлено таким образом, чтобы не иметь негативных последствий", - подытожил он.

Читайте: ЕС должен создать собственный "мирный план" для Украины, а не ждать США, - Кубилюс