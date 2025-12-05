РУС
Новости Закупка ЕС энергоносителей россии
ЕС не будет покупать нефть и газ у России даже после завершения войны против Украины, - еврокомиссар

ЕС откажется от нефти из РФ: не будут покупать даже после войны

Евросоюз больше не будет покупать российскую нефть и газ, даже после завершения войны РФ против Украины. 

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews, об этом сообщил еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен.

Что известно?

По его словам, новый закон о запрете российской нефти уже разрабатывается и будет представлен в ближайшее время.

"Даже когда наступит мир, мы больше не будем покупать российский газ. Наша договоренность будет действовать даже после достижения мирного соглашения между Россией и Украиной", - пояснил Йоргенсен.

"Мы никогда больше не должны повторять ошибку, став зависимыми от российского газа", - добавил еврокомиссар.

Он выразил сожаление по поводу реакции Венгрии на запрет импорта российского газа. Будапешт заявил, что обжалует предложение Европейской Комиссии в судебном порядке.

"Я не очень понимаю эти страны (Венгрию, Словакию). Я думаю, что мы должны стоять вместе бок о бок против Путина, чтобы помочь нашим друзьям в Украине", - сказал еврокомиссар, добавив, что ЕК готова помочь всем государствам-членам, которые находятся под угрозой перебоев с поставками энергоносителей.

"Внедрение будет происходить постепенно и может быть осуществлено таким образом, чтобы не иметь негативных последствий", - подытожил он.

Зарікалася свиня лайно не їсти...
05.12.2025 14:24 Ответить
Не вірю жодним заявам. Тим більше, Тромб сказав що буде відбудовувати і даже розширювати відносини і торгівлю з московським режимом після підписання Україною так званої ''мирної угоди''. Просто частину прибутків від продажу нафти і газу Європі Тромб буде забирати собі. Тромб тупо хоче стати головою мафії над всім світом.
05.12.2025 14:27 Ответить
Це якраз вимога Трамп, щоб Европа відмовилася від купівлі нафти і газу в кацапів. Виз хоче сам зайняти ринок і витіснити москалів
05.12.2025 14:39 Ответить
Тромб хоче стати посередником і отримувати мзду а не заборонити Європі купувати нафту і газ з Сосії. Тому зараз Тромб обговорює покупку рашистських акцій нафто/газового комплексу. А на остальне Тромбу насрати і на Україну і на сша
05.12.2025 14:55 Ответить
А інші ресурси які приносять оркам не менше грошей, нафту і газ ви відмовляєтесь тільки по одній причині, тиск штатів які заходять взамін на ринок.
05.12.2025 14:44 Ответить
 
 