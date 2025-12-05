ЕС не будет покупать нефть и газ у России даже после завершения войны против Украины, - еврокомиссар
Евросоюз больше не будет покупать российскую нефть и газ, даже после завершения войны РФ против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews, об этом сообщил еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен.
Что известно?
По его словам, новый закон о запрете российской нефти уже разрабатывается и будет представлен в ближайшее время.
"Даже когда наступит мир, мы больше не будем покупать российский газ. Наша договоренность будет действовать даже после достижения мирного соглашения между Россией и Украиной", - пояснил Йоргенсен.
"Мы никогда больше не должны повторять ошибку, став зависимыми от российского газа", - добавил еврокомиссар.
Он выразил сожаление по поводу реакции Венгрии на запрет импорта российского газа. Будапешт заявил, что обжалует предложение Европейской Комиссии в судебном порядке.
"Я не очень понимаю эти страны (Венгрию, Словакию). Я думаю, что мы должны стоять вместе бок о бок против Путина, чтобы помочь нашим друзьям в Украине", - сказал еврокомиссар, добавив, что ЕК готова помочь всем государствам-членам, которые находятся под угрозой перебоев с поставками энергоносителей.
"Внедрение будет происходить постепенно и может быть осуществлено таким образом, чтобы не иметь негативных последствий", - подытожил он.
