В ЕС готовят новый пакет санкций против РФ, необходимо давление на энергосектор, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе готовят новый санкционный пакет против России.

Об этом он заявил во время брифинга с президентом Кипра, который находится с визитом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас лидеры Европейского Союза готовят новый санкционный пакет, и мы хотим сделать его действительно эффективным, а это означает продолжение давления на российский энергетический сектор в первую очередь и на все остальное, что дает России бюджетные поступления, а значит, возможность затягивать эту войну", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина будет благодарна Кипру за дальнейшую совместную работу в отношении российского танкерного флота и российских схем обхода санкций.

Российские активы

"Рассчитываем на поддержку Кипром совместных европейских решений в отношении российских активов. Это абсолютно справедливый принцип, что Россия должна платить за войну, которую сама же начала и продолжает.

Средства, необходимые для обороны и восстановления после российских ударов, вполне справедливо взять из тех объемов, которые сам агрессор оставил в руках свободного мира", - добавил он.

Что предшествовало?