РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11019 посетителей онлайн
Новости Санкции ЕС Санкции ЕС против России
391 11

В ЕС готовят новый пакет санкций против РФ, необходимо давление на энергосектор, - Зеленский

Зеленский сказал, что должно быть в следующем пакете санкций ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе готовят новый санкционный пакет против России.

Об этом он заявил во время брифинга с президентом Кипра, который находится с визитом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сейчас лидеры Европейского Союза готовят новый санкционный пакет, и мы хотим сделать его действительно эффективным, а это означает продолжение давления на российский энергетический сектор в первую очередь и на все остальное, что дает России бюджетные поступления, а значит, возможность затягивать эту войну", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина будет благодарна Кипру за дальнейшую совместную работу в отношении российского танкерного флота и российских схем обхода санкций.

Читайте также: Индийский владелец крупнейшего в мире НПЗ отказался от нефти из России из-за санкций

Российские активы

"Рассчитываем на поддержку Кипром совместных европейских решений в отношении российских активов. Это абсолютно справедливый принцип, что Россия должна платить за войну, которую сама же начала и продолжает.

Средства, необходимые для обороны и восстановления после российских ударов, вполне справедливо взять из тех объемов, которые сам агрессор оставил в руках свободного мира", - добавил он.

Читайте: Еврокомиссия внесет Россию в европейский "черный список" за отмывание денег, – Politico

Что предшествовало?

  • Ранее глава МИД Германии Вадефуль заявил, что 20-й пакет санкций ЕС против РФ вскоре будет завершен.

Автор: 

Зеленский Владимир (22831) санкции (12071) Евросоюз (17900)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
а ти чергову двушку на мацкву??
показать весь комментарий
04.12.2025 16:20 Ответить
+3
пАтужний гігаВАТНИК розповідає, що повинні робити інші!
показать весь комментарий
04.12.2025 16:25 Ответить
+3
А ти що зробив ? територією України проходить нафтопровід яким рашисти ексортують нафту в "дружні" нам Словачину і Угорщину ,чи то єрмак в всьому виний ,а ти тут ні до чого ?
показать весь комментарий
04.12.2025 16:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти не про ЄС говори, в про то що ти готуєш !
показать весь комментарий
04.12.2025 16:20 Ответить
Їм тиснути, а тобі красти зе-покидьок? щоб вдавився нарешті назавжди
показать весь комментарий
04.12.2025 16:55 Ответить
а ти чергову двушку на мацкву??
показать весь комментарий
04.12.2025 16:20 Ответить
Наслідки знищення Оманськими - зеленським і єрмаком, команди Залужного, оцінюються смертями Українців та втрати території України! Але ж зелупень, про це теж, не ЗНАВ!!!???
Тому він і має понести покарання, ОСОБИСТО, як йому і обіцяв патрушев в омані!!
показать весь комментарий
04.12.2025 16:21 Ответить
Щось я ніколи не чув від Залужного про знищення його команди і далі по тексту. Людина працює собі в Англії в нього все норм, навіть про корупцію влади жодного слова.
показать весь комментарий
04.12.2025 16:40 Ответить
Вадефуль вже ж розмахував 20 - тим пакетом - Зеля дубль -2
показать весь комментарий
04.12.2025 16:23 Ответить
пАтужний гігаВАТНИК розповідає, що повинні робити інші!
показать весь комментарий
04.12.2025 16:25 Ответить
"Зараз готують лідери Європейського Союзу новий санкційний пакет, і ми хочемо..."

Зеленьский, не зараховуй себе до лідерів, тим більше Європейського Союзу.
показать весь комментарий
04.12.2025 16:29 Ответить
А ти що зробив ? територією України проходить нафтопровід яким рашисти ексортують нафту в "дружні" нам Словачину і Угорщину ,чи то єрмак в всьому виний ,а ти тут ні до чого ?
показать весь комментарий
04.12.2025 16:36 Ответить
"Треба тиснути" або "Потрiбен тиск". Хто це пише?
показать весь комментарий
04.12.2025 16:40 Ответить
 
 