В ЕС готовят новый пакет санкций против РФ, необходимо давление на энергосектор, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе готовят новый санкционный пакет против России.
Об этом он заявил во время брифинга с президентом Кипра, который находится с визитом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас лидеры Европейского Союза готовят новый санкционный пакет, и мы хотим сделать его действительно эффективным, а это означает продолжение давления на российский энергетический сектор в первую очередь и на все остальное, что дает России бюджетные поступления, а значит, возможность затягивать эту войну", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что Украина будет благодарна Кипру за дальнейшую совместную работу в отношении российского танкерного флота и российских схем обхода санкций.
Российские активы
"Рассчитываем на поддержку Кипром совместных европейских решений в отношении российских активов. Это абсолютно справедливый принцип, что Россия должна платить за войну, которую сама же начала и продолжает.
Средства, необходимые для обороны и восстановления после российских ударов, вполне справедливо взять из тех объемов, которые сам агрессор оставил в руках свободного мира", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее глава МИД Германии Вадефуль заявил, что 20-й пакет санкций ЕС против РФ вскоре будет завершен.
Тому він і має понести покарання, ОСОБИСТО, як йому і обіцяв патрушев в омані!!
Зеленьский, не зараховуй себе до лідерів, тим більше Європейського Союзу.