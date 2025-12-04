У ЄС готують новий пакет санкцій проти РФ, треба тиск на енергосектор, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Євросоюзі готують новий санкційний пакет проти Росії.

Про це він заявив під час брифінгу із президентом Кіпру, який перебуває із візитом у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

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"Зараз готують лідери Європейського Союзу новий санкційний пакет, і ми хочемо зробити його справді дієвим, а це означає продовження тиску на російський енергетичний сектор передусім і на все те інше, що дає Росії бюджетні надходження, а отже, можливість затягувати цю війну", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що Україна буде вдячна Кіпру за подальшу спільну роботу щодо російського танкерного флоту та щодо російських схем обходу санкцій.

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Російські активи

"Розраховуємо на підтримку Кіпром спільних європейських рішень щодо російських активів. Це абсолютно справедливий принцип, що Росія повинна платити за війну, яку сама ж почала та продовжує.

Кошти, які потрібні для оборони та для відновлення після російських ударів, цілком справедливо взяти з тих обсягів, які сам агресор залишив у руках вільного світу", - додав він.

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