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У ЄС готують новий пакет санкцій проти РФ, треба тиск на енергосектор, - Зеленський

Зеленський сказав, що має бути у наступному пакеті санкцій ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Євросоюзі готують новий санкційний пакет проти Росії.

Про це він заявив під час брифінгу із президентом Кіпру, який перебуває із візитом у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

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"Зараз готують лідери Європейського Союзу новий санкційний пакет, і ми хочемо зробити його справді дієвим, а це означає продовження тиску на російський енергетичний сектор передусім і на все те інше, що дає Росії бюджетні надходження, а отже, можливість затягувати цю війну", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що Україна буде вдячна Кіпру за подальшу спільну роботу щодо російського танкерного флоту та щодо російських схем обходу санкцій.

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Російські активи

"Розраховуємо на підтримку Кіпром спільних європейських рішень щодо російських активів. Це абсолютно справедливий принцип, що Росія повинна платити за війну, яку сама ж почала та продовжує.

Кошти, які потрібні для оборони та для відновлення після російських ударів, цілком справедливо взяти з тих обсягів, які сам агресор залишив у руках вільного світу", - додав він.

Читайте: Єврокомісія внесе Росію до європейського "чорного списку" за відмивання грошей, – Politico

Що передувало?

  • Раніше глава МЗС Німеччини Вадефуль заявив, що 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ незабаром буде завершено

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) санкції (13222) Євросоюз (15253)
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Топ коментарі
+5
а ти чергову двушку на мацкву??
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04.12.2025 16:20 Відповісти
+5
пАтужний гігаВАТНИК розповідає, що повинні робити інші!
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04.12.2025 16:25 Відповісти
+4
А ти що зробив ? територією України проходить нафтопровід яким рашисти ексортують нафту в "дружні" нам Словачину і Угорщину ,чи то єрмак в всьому виний ,а ти тут ні до чого ?
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04.12.2025 16:36 Відповісти
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Ти не про ЄС говори, в про то що ти готуєш !
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04.12.2025 16:20 Відповісти
Їм тиснути, а тобі красти зе-покидьок? щоб вдавився нарешті назавжди
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04.12.2025 16:55 Відповісти
Этот артист не для того шел играть роль президента, чтобы озаботиться Украиной. Верный ученик маслякова никому ничего не должен.
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05.12.2025 00:56 Відповісти
а ти чергову двушку на мацкву??
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04.12.2025 16:20 Відповісти
Наслідки знищення Оманськими - зеленським і єрмаком, команди Залужного, оцінюються смертями Українців та втрати території України! Але ж зелупень, про це теж, не ЗНАВ!!!???
Тому він і має понести покарання, ОСОБИСТО, як йому і обіцяв патрушев в омані!!
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04.12.2025 16:21 Відповісти
Вадефуль вже ж розмахував 20 - тим пакетом - Зеля дубль -2
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04.12.2025 16:23 Відповісти
пАтужний гігаВАТНИК розповідає, що повинні робити інші!
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04.12.2025 16:25 Відповісти
мародер патужный
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04.12.2025 21:53 Відповісти
"Зараз готують лідери Європейського Союзу новий санкційний пакет, і ми хочемо..."

Зеленьский, не зараховуй себе до лідерів, тим більше Європейського Союзу.
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04.12.2025 16:29 Відповісти
А ти що зробив ? територією України проходить нафтопровід яким рашисти ексортують нафту в "дружні" нам Словачину і Угорщину ,чи то єрмак в всьому виний ,а ти тут ні до чого ?
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04.12.2025 16:36 Відповісти
"Треба тиснути" або "Потрiбен тиск". Хто це пише?
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04.12.2025 16:40 Відповісти
как эта шидовская вошь осточертела
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04.12.2025 17:26 Відповісти
Учи себе не вчи других
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04.12.2025 17:30 Відповісти
На нари мудака тупорилого!
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04.12.2025 17:30 Відповісти
от хто знає, що кому і як треба робити?
це буба.. - порадороздаватель потужний, щє й який!
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04.12.2025 17:31 Відповісти
Потрібно туди направити міндічів і не забувати кожного дня відправляти ''двушку''.
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04.12.2025 17:56 Відповісти
зеленський ТИ КОНЧАНИЙ ПІДРАсТЕР
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04.12.2025 18:00 Відповісти
Ти грозився блекаут в Москві,чи так ляпнув,коли нюхнув?
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04.12.2025 20:29 Відповісти
 
 