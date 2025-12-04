У ЄС готують новий пакет санкцій проти РФ, треба тиск на енергосектор, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що у Євросоюзі готують новий санкційний пакет проти Росії.
Про це він заявив під час брифінгу із президентом Кіпру, який перебуває із візитом у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз готують лідери Європейського Союзу новий санкційний пакет, і ми хочемо зробити його справді дієвим, а це означає продовження тиску на російський енергетичний сектор передусім і на все те інше, що дає Росії бюджетні надходження, а отже, можливість затягувати цю війну", - наголосив президент.
Зеленський зазначив, що Україна буде вдячна Кіпру за подальшу спільну роботу щодо російського танкерного флоту та щодо російських схем обходу санкцій.
Російські активи
"Розраховуємо на підтримку Кіпром спільних європейських рішень щодо російських активів. Це абсолютно справедливий принцип, що Росія повинна платити за війну, яку сама ж почала та продовжує.
Кошти, які потрібні для оборони та для відновлення після російських ударів, цілком справедливо взяти з тих обсягів, які сам агресор залишив у руках вільного світу", - додав він.
Що передувало?
- Раніше глава МЗС Німеччини Вадефуль заявив, що 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ незабаром буде завершено
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Тому він і має понести покарання, ОСОБИСТО, як йому і обіцяв патрушев в омані!!
Зеленьский, не зараховуй себе до лідерів, тим більше Європейського Союзу.
це буба.. - порадороздаватель потужний, щє й який!