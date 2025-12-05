ЄС не купуватиме нафту та газ у Росії навіть після завершення війни проти України, - єврокомісар
Євросоюз більше не купуватиме російські нафту та газ, навіть після завершення війни РФ проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews, про це повідомив єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен.
Що відомо?
За його словами, новий закон про заборону російської нафти вже розробляється і буде представлений найближчим часом.
"Навіть коли настане мир, ми більше не купуватимемо російський газ. Наша домовленість діятиме навіть після досягнення мирної угоди між Росією та Україною", - пояснив Йоргенсен.
"Ми ніколи більше не повинні повторювати помилку, ставши залежними від російського газу", - додав єврокомісар.
Він висловив жаль з приводу реакції Угорщини на заборону імпорту російського газу. Будапешт заявив, що оскаржить пропозицію Європейської Комісії в судовому порядку.
"Я не дуже розумію ці країни (Угорщину, Словаччину). Я думаю, що ми повинні стояти разом пліч-о-пліч проти Путіна, щоб допомогти нашим друзям в Україні", - сказав єврокомісар, додавши, що ЄК готова допомогти всім державам-членам, які перебувають під загрозою перебоїв з постачанням енергоносіїв.
"Впровадження відбуватиметься поступово і може бути здійснене таким чином, щоб не мати негативних наслідків", - підсумував він.
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