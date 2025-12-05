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Новини Закупівля ЄС енергоресурсів РФ
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ЄС не купуватиме нафту та газ у Росії навіть після завершення війни проти України, - єврокомісар

ЄС відмовиться від нафти з РФ: на купуватимуть навіть після війни

Євросоюз більше не купуватиме російські нафту та газ, навіть після завершення війни РФ проти України. 

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews, про це повідомив єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен.

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Що відомо?

За його словами, новий закон про заборону російської нафти вже розробляється і буде представлений найближчим часом.

"Навіть коли настане мир, ми більше не купуватимемо російський газ. Наша домовленість діятиме навіть після досягнення мирної угоди між Росією та Україною", - пояснив Йоргенсен.

"Ми ніколи більше не повинні повторювати помилку, ставши залежними від російського газу", - додав єврокомісар.

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Він висловив жаль з приводу реакції Угорщини на заборону імпорту російського газу. Будапешт заявив, що оскаржить пропозицію Європейської Комісії в судовому порядку.

"Я не дуже розумію ці країни (Угорщину, Словаччину). Я думаю, що ми повинні стояти разом пліч-о-пліч проти Путіна, щоб допомогти нашим друзям в Україні", - сказав єврокомісар, додавши, що ЄК готова допомогти всім державам-членам, які перебувають під загрозою перебоїв з постачанням енергоносіїв.

"Впровадження відбуватиметься поступово і може бути здійснене таким чином, щоб не мати негативних наслідків", - підсумував він.

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нафта (6625) росія (70468) Євросоюз (15259)
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Зарікалася свиня лайно не їсти...
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05.12.2025 14:24 Відповісти
Не вірю жодним заявам. Тим більше, Тромб сказав що буде відбудовувати і даже розширювати відносини і торгівлю з московським режимом після підписання Україною так званої ''мирної угоди''. Просто частину прибутків від продажу нафти і газу Європі Тромб буде забирати собі. Тромб тупо хоче стати головою мафії над всім світом.
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05.12.2025 14:27 Відповісти
Це якраз вимога Трамп, щоб Европа відмовилася від купівлі нафти і газу в кацапів. Виз хоче сам зайняти ринок і витіснити москалів
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05.12.2025 14:39 Відповісти
Тромб хоче стати посередником і отримувати мзду а не заборонити Європі купувати нафту і газ з Сосії. Тому зараз Тромб обговорює покупку рашистських акцій нафто/газового комплексу. А на остальне Тромбу насрати і на Україну і на сша
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05.12.2025 14:55 Відповісти
Трамп хоче продавати свою нафту і газ.
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05.12.2025 17:07 Відповісти
У Тромба немає ні своєї ні нафти ні газу. Тромб голожопий аферіст. Він тільки виконує функції посередника і бере за це свій процент
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05.12.2025 17:13 Відповісти
У тромбі ні, в США є.
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05.12.2025 18:09 Відповісти
А інші ресурси які приносять оркам не менше грошей, нафту і газ ви відмовляєтесь тільки по одній причині, тиск штатів які заходять взамін на ринок.
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05.12.2025 14:44 Відповісти
 
 