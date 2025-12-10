Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" РФ Dashan, - джерела. ВIДЕО

Індустрія дронів

У середу, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерела в СБУ.

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Танкер зазнав пошкоджень

Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового терміналу "Новоросійськ". Воно йшло максимальним ходом із вимкненим транспондером.

Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень. Зокрема, на відео видно потужні вибухи в районі корми. За попередньою інформацією, судно виведене з ладу.

Зазначається, що це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та ВМС України.

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Вартість такого танкера становить $30 млн

Як повідомляють наші джерела, приблизна вартість такого танкера становить $30 млн, а за 1 рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на $60 млн. Через транспортування російської сировини та судноплавство з високим ступенем ризику (з вимкненою системою ідентифікації) проти судна Dashan раніше свої санкції ввели ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.

"СБУ продовжує активні заходи для зниження надходжень нафтодоларів до бюджету рф. За останні два тижні це вже третій виведений з ладу танкер "тіньового флоту", який допомагав кремлю обходити міжнародні санкції", — повідомив поінформований співрозмовник в СБУ.

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