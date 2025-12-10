Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ Dashan, - источники. ВИДЕО

Индустрия дронов

В среду, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий "теневому флоту" РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в СБУ.

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Танкер получил повреждения

Судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала "Новороссийск". Оно шло на максимальной скорости с выключенным транспондером.

В результате атаки танкер получил критические повреждения. В частности, на видео видны мощные взрывы в районе кормы. По предварительной информации, судно выведено из строя.

Отмечается, что это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.

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Стоимость такого танкера составляет $30 млн

Как сообщают наши источники, приблизительная стоимость такого танкера составляет $30 млн, а за 1 рейс он перевозил нефтепродуктов ориентировочно на $60 млн. Из-за транспортировки российского сырья и судоходства с высокой степенью риска (с отключенной системой идентификации) против судна Dashan ранее свои санкции ввели ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.

"СБУ продолжает активные меры по снижению поступлений нефтедолларов в бюджет РФ. За последние две недели это уже третий выведенный из строя танкер "теневого флота", который помогал Кремлю обходить международные санкции", — сообщил информированный собеседник в СБУ.

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