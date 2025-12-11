РУС
Новости Авария российских танкеров Теневой флот России
322 3

Суд Германии пока не разрешает конфисковать аварийный танкер "теневого флота" РФ

Танкер теневого флота РФ Eventin с нефтью до сих пор не могут изъять

Немецкий суд пока не дал согласия на конфискацию аварийного нефтяного танкера Eventin, который входит в список судов российского "теневого флота". Судно почти год находится у побережья острова Рюген.

Об этом сообщает Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Танкер загружен нефтью

Федеральный фискальный суд (BFH) пока не дал разрешения на конфискацию судна и его груза из-за "обоснованных сомнений в законности мер конфискации".

Кроме того, нет определенности, может ли это судно заходить на территорию ЕС в случае чрезвычайной ситуации.

Больше о танкере

  • Eventin со 100 000 тоннами нефти уже почти год стоит недалеко от немецкого Рюгена в Балтийском море, куда его отбуксировали после того, как из-за неисправности танкер стал неуправляемым.
  • Eventin 6 января вышел из Усть-Луги в РФ и под флагом Панамы направлялся в египетский Порт-Саид. Отмечается, что конечным пунктом должна была стать Индия.

Отмечается, что аварийный танкер является "плавучей экологической бомбой" и нефть из него нужно как можно быстрее откачать.

Формальный владелец "Eventin," Laliya Shipping Corp. с Маршалловых островов, судится с ЕС по поводу зачисления танкера в "теневой флот".

Германия (7416) флот (856) танкер (182)
Поставте на обкладинку Spiegel ще й мерца, підійде ідеально.
11.12.2025 23:37 Ответить
це - кретинизм !

біля берегів Рюгена - Балтійського курорту Германії стоїть некерований танкер із 100 тис. тон нафти !!!!

стоїть до першого сильного шторму...

.
12.12.2025 00:20 Ответить
Висилаємо дрона (ГУР)
12.12.2025 00:45 Ответить
 
 