Суд Германии пока не разрешает конфисковать аварийный танкер "теневого флота" РФ

Немецкий суд пока не дал согласия на конфискацию аварийного нефтяного танкера Eventin, который входит в список судов российского "теневого флота". Судно почти год находится у побережья острова Рюген.

Об этом сообщает Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Танкер загружен нефтью

Федеральный фискальный суд (BFH) пока не дал разрешения на конфискацию судна и его груза из-за "обоснованных сомнений в законности мер конфискации".

Кроме того, нет определенности, может ли это судно заходить на территорию ЕС в случае чрезвычайной ситуации.

Больше о танкере

Eventin со 100 000 тоннами нефти уже почти год стоит недалеко от немецкого Рюгена в Балтийском море, куда его отбуксировали после того, как из-за неисправности танкер стал неуправляемым.

Eventin 6 января вышел из Усть-Луги в РФ и под флагом Панамы направлялся в египетский Порт-Саид. Отмечается, что конечным пунктом должна была стать Индия.

Отмечается, что аварийный танкер является "плавучей экологической бомбой" и нефть из него нужно как можно быстрее откачать.

Формальный владелец "Eventin," Laliya Shipping Corp. с Маршалловых островов, судится с ЕС по поводу зачисления танкера в "теневой флот".

