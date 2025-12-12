Изменение подхода: ЕС будет вводить санкции против "теневого флота" РФ вне пакетов, - DW

Европейский Союз намерен вводить санкции в отношении судов "теневого флота", которые перевозят российскую нефть, независимо от санкционных пакетов.

Об изменении подхода к санкционным ограничениям сообщили DW несколько дипломатов и чиновников ЕС в Брюсселе в пятницу, 12 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

ЕС решил действовать более гибко

Издание пишет, что из-за того, что работа над новыми пакетами ограничительных мер часто растягивается на месяцы, Евросоюз решил действовать более гибко.

По словам одного из дипломатов, важно вносить суда "теневого флота" в санкционные списки сразу после их обнаружения, чтобы продолжать эффективную борьбу с обходом санкций в отношении РФ.

Другой дипломат сказал, что эти меры уже оказали значительное влияние на российскую экономику.

Кроме того, санкции вне пакетов теперь смогут вводить в отношении пособников "теневого флота", однако для этого все равно потребуется единогласное решение Совета ЕС.

Первые санкции вне пакетов будут 15 декабря

Первый шаг в этом направлении будет сделан в понедельник, 15 декабря, на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

По информации DW, в санкционный список внесут еще около десятка судов "теневого флота" РФ. В то же время принятие 20-го пакета санкций в этот день не ожидается, поскольку его обсуждение только начинается.

Задержание судов "теневого флота"

Также сообщается, что министры иностранных дел обсудят вопрос усиления инспекций судов в территориальных водах.

В частности, они рассмотрят пример Франции, которая задержала танкер Boracay под флагом Бенина.

Согласно законодательству Франции, морской префект может санкционировать высадку на борт, которую осуществляют военные офицеры, после чего дело передается в прокуратуру.

Однако такая процедура предусмотрена законом не во всех странах Евросоюза, поэтому главы МИД намерены обменяться опытом и начать разрабатывать общеевропейский подход.

