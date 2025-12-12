Изменение подхода: ЕС будет вводить санкции против "теневого флота" РФ вне пакетов, - DW
Европейский Союз намерен вводить санкции в отношении судов "теневого флота", которые перевозят российскую нефть, независимо от санкционных пакетов.
Об изменении подхода к санкционным ограничениям сообщили DW несколько дипломатов и чиновников ЕС в Брюсселе в пятницу, 12 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
ЕС решил действовать более гибко
Издание пишет, что из-за того, что работа над новыми пакетами ограничительных мер часто растягивается на месяцы, Евросоюз решил действовать более гибко.
По словам одного из дипломатов, важно вносить суда "теневого флота" в санкционные списки сразу после их обнаружения, чтобы продолжать эффективную борьбу с обходом санкций в отношении РФ.
Другой дипломат сказал, что эти меры уже оказали значительное влияние на российскую экономику.
Кроме того, санкции вне пакетов теперь смогут вводить в отношении пособников "теневого флота", однако для этого все равно потребуется единогласное решение Совета ЕС.
Первые санкции вне пакетов будут 15 декабря
Первый шаг в этом направлении будет сделан в понедельник, 15 декабря, на заседании Совета ЕС по иностранным делам.
По информации DW, в санкционный список внесут еще около десятка судов "теневого флота" РФ. В то же время принятие 20-го пакета санкций в этот день не ожидается, поскольку его обсуждение только начинается.
Задержание судов "теневого флота"
Также сообщается, что министры иностранных дел обсудят вопрос усиления инспекций судов в территориальных водах.
В частности, они рассмотрят пример Франции, которая задержала танкер Boracay под флагом Бенина.
- Согласно законодательству Франции, морской префект может санкционировать высадку на борт, которую осуществляют военные офицеры, после чего дело передается в прокуратуру.
- Однако такая процедура предусмотрена законом не во всех странах Евросоюза, поэтому главы МИД намерены обменяться опытом и начать разрабатывать общеевропейский подход.
