Ще 40 суден "тіньового флоту" РФ потраплять під санкції Євросоюзу, - Каллас
У Євросоюзі анонсували запровадження санкцій проти ще 40 суден російського "тіньового флоту".
Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Ще 40 суден
"Ми… ухвалимо сьогодні рішення щодо суден "тіньового флоту". У нас є ще 40 додаткових суден, а також їх посібників", – зазначила вона.
Вона додала, що вказані дії робляться "для того, щоб позбавити Росію засобів фінансування цієї війни".
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі під санкції потрапило 610 танкерів тіньового флоту Росії, але необхідно санкціонувати ще 340 суден, з яких 65 - ключові.
- Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів — часто старих і небезпечних. Це дає їй можливість обходити санкції й продовжувати продавати нафту.
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