Ще 40 суден "тіньового флоту" РФ потраплять під санкції Євросоюзу, - Каллас

У Євросоюзі анонсували запровадження санкцій проти ще 40 суден російського "тіньового флоту".

Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Ще 40 суден

"Ми… ухвалимо сьогодні рішення щодо суден "тіньового флоту". У нас є ще 40 додаткових суден, а також їх посібників", – зазначила вона.

Вона додала, що вказані дії робляться "для того, щоб позбавити Росію засобів фінансування цієї війни".

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі під санкції потрапило 610 танкерів тіньового флоту Росії, але необхідно санкціонувати ще 340 суден, з яких 65 - ключові.

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів — часто старих і небезпечних. Це дає їй можливість обходити санкції й продовжувати продавати нафту.

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