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Новини Тіньовий флот Росії
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Ще 40 суден "тіньового флоту" РФ потраплять під санкції Євросоюзу, - Каллас

Тіньовий флот РФ: ще 40 суден потраплять під санкції

У Євросоюзі анонсували запровадження санкцій проти ще 40 суден російського "тіньового флоту".

Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Ще 40 суден

"Ми… ухвалимо сьогодні рішення щодо суден "тіньового флоту". У нас є ще 40 додаткових суден, а також їх посібників", – зазначила вона.

Вона додала, що вказані дії робляться "для того, щоб позбавити Росію засобів фінансування цієї війни".

Також читайте: €210 млрд активів РФ залишаться на території ЄС до виплати репарацій Україні, - Каллас

Що передувало?

Читайте: Каллас про критику США щодо придушення свобод у ЄС на тлі нової стратегії нацбезпеки: "Спрямуйте на Росію"

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