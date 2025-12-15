Еще 40 судов "теневого флота" РФ попадут под санкции Евросоюза, - Каллас

В Евросоюзе анонсировали введение санкций против еще 40 судов российского "теневого флота".

Об этом сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Еще 40 судов

"Мы... примем сегодня решение по судам "теневого флота". У нас есть еще 40 дополнительных судов, а также их пособников", – отметила она.

Она добавила, что указанные действия предпринимаются "для того, чтобы лишить Россию средств финансирования этой войны".

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент под санкции попали 610 танкеров теневого флота России, но необходимо санкционировать еще 340 судов, из которых 65 - ключевые.

Известно, что сначала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров — часто старых и опасных. Это дает ей возможность обходить санкции и продолжать продавать нефть.

