РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9451 посетитель онлайн
Новости Теневой флот России
297 6

Еще 40 судов "теневого флота" РФ попадут под санкции Евросоюза, - Каллас

Теневой флот РФ: еще 40 судов попадут под санкции

В Евросоюзе анонсировали введение санкций против еще 40 судов российского "теневого флота".

Об этом сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Еще 40 судов

"Мы... примем сегодня решение по судам "теневого флота". У нас есть еще 40 дополнительных судов, а также их пособников", – отметила она.

Она добавила, что указанные действия предпринимаются "для того, чтобы лишить Россию средств финансирования этой войны".

Читайте также: €210 млрд активов РФ останутся на территории ЕС до выплаты репараций Украине, - Каллас

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изменение подхода: ЕС будет вводить санкции против "теневого флота" РФ вне пакетов, - DW

Автор: 

санкции (12085) Евросоюз (17952) Каллас Кая (333)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лише танкерами санкція можна розтігнути пакетів на 5-8. Ще засідати неперезасідати
показать весь комментарий
15.12.2025 09:41 Ответить
Добавиться робота для наших морських малюків.
показать весь комментарий
15.12.2025 09:42 Ответить
Але цце все не помішає нашим потужним лукавим партнерам після переробкии купуввати продукцію з тієї нафти. Як і газом кацапським
показать весь комментарий
15.12.2025 09:43 Ответить
То чому ,оцей "тіньовий флот" без перешкод проходить через протоки Босфор і Дарданелли, в Чорне море ? І чому не затримують ?
Найкращі санкції ,це морські дрони, а не папірці,які написали і забули.
показать весь комментарий
15.12.2025 09:51 Ответить
В ЄС продається купа товарів російського виробництва, від молочки до ковбас, пельменів і солодощів. Торгівля ЄС з росією йде повним ходом, не нафтою і газом єдиним. Брехлива Європа, брехливі США, кожного дня українців приносять в жертву заради своїх інтересів.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:07 Ответить
Цікаво в якому столітті потраплять ?
показать весь комментарий
15.12.2025 10:12 Ответить
 
 