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Новини Санкції ЄС проти Росії
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ЄС запровадить санкції проти пропагандистів з путінського клубу "Валдай"

путінський клуб Валдай

Ряд російських пропагандистів, зокрема членів клубу "Валдай", будуть внесені до списків санкцій Європейського Союзу на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, 15 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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Чиновниця ЄС заявила на брифінгу:

"Валдайський дискусійний клуб був заснований російським урядом. Ми знаємо, що він функціонує як складний інструмент для впливу на міжнародне сприйняття та наративи про Росію. На нього вже поширюється санкційний режим, який ми застосовуємо для боротьби з дестабілізаційною діяльність РФ. У нас у списку вже є понад 60 імен, а у понеділок з'являться нові".

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пропаганда (2939) санкції (13235) Євросоюз (15293)
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Топ коментарі
+4
Ультра-потужні санкції, які вже ось-ось розвалять росію. А якесь там торговельне ембарго почекає.
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12.12.2025 21:56 Відповісти
+4
Та просто забороніть УСІ московитські ЗМІ (в тому числі і, так звані, "опозиційні") - і буде вам щастя! Бо все, що має відношення до московії - має імперські прагнення (навіть ті, кого називають "опозиціонерами"). Одним фронтом стане менше, ІМХО
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12.12.2025 22:33 Відповісти
+2
Міжнародний клуб промацковських маразматіков - деменціалов
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12.12.2025 21:52 Відповісти

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