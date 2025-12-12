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ЄС запровадить санкції проти пропагандистів з путінського клубу "Валдай"
Ряд російських пропагандистів, зокрема членів клубу "Валдай", будуть внесені до списків санкцій Європейського Союзу на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, 15 грудня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Чиновниця ЄС заявила на брифінгу:
"Валдайський дискусійний клуб був заснований російським урядом. Ми знаємо, що він функціонує як складний інструмент для впливу на міжнародне сприйняття та наративи про Росію. На нього вже поширюється санкційний режим, який ми застосовуємо для боротьби з дестабілізаційною діяльність РФ. У нас у списку вже є понад 60 імен, а у понеділок з'являться нові".
Топ коментарі
+4 Alex Rozhenko #597231
показати весь коментар12.12.2025 21:56 Відповісти Посилання
+4 Evgeny N
показати весь коментар12.12.2025 22:33 Відповісти Посилання
+2 Вадим #601947
показати весь коментар12.12.2025 21:52 Відповісти Посилання
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