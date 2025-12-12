ЄС запровадить санкції проти пропагандистів з путінського клубу "Валдай"

Ряд російських пропагандистів, зокрема членів клубу "Валдай", будуть внесені до списків санкцій Європейського Союзу на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, 15 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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Чиновниця ЄС заявила на брифінгу:

"Валдайський дискусійний клуб був заснований російським урядом. Ми знаємо, що він функціонує як складний інструмент для впливу на міжнародне сприйняття та наративи про Росію. На нього вже поширюється санкційний режим, який ми застосовуємо для боротьби з дестабілізаційною діяльність РФ. У нас у списку вже є понад 60 імен, а у понеділок з'являться нові".

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