РУС
ЕС введет санкции против пропагандистов из путинского клуба "Валдай"

Ряд российских пропагандистов, в частности членов клуба "Валдай", будут внесены в санкционные списки Европейского Союза на заседании министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 15 декабря.

Чиновница ЕС заявила на брифинге:

"Валдайский дискуссионный клуб был основан российским правительством. Мы знаем, что он функционирует как сложный инструмент для влияния на международное восприятие и нарративы о России. На него уже распространяется санкционный режим, который мы применяем для борьбы с дестабилизирующей деятельностью РФ. У нас в списке уже более 60 имен, а в понедельник появятся новые".

Міжнародний клуб промацковських маразматіков - деменціалов
12.12.2025 21:52 Ответить
А чим вони харчуватися будуть?
12.12.2025 21:53 Ответить
Ультра-потужні санкції, які вже ось-ось розвалять росію. А якесь там торговельне ембарго почекає.
12.12.2025 21:56 Ответить
ЄС повинно запровадить санкції проти європейських пропагандистів, яким путін проплачує дорогу і готелі для участі в клубі "Валдай".
12.12.2025 22:13 Ответить
І озеро "Комо" перетворюється на озеро "Крапка"...
12.12.2025 22:26 Ответить
Та просто забороніть УСІ московитські ЗМІ (в тому числі і, так звані, "опозиційні") - і буде вам щастя! Бо все, що має відношення до московії - має імперські прагнення (навіть ті, кого називають "опозиціонерами"). Одним фронтом стане менше, ІМХО
12.12.2025 22:33 Ответить
 
 