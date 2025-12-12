ЕС введет санкции против пропагандистов из путинского клуба "Валдай"
Ряд российских пропагандистов, в частности членов клуба "Валдай", будут внесены в санкционные списки Европейского Союза на заседании министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 15 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Чиновница ЕС заявила на брифинге:
"Валдайский дискуссионный клуб был основан российским правительством. Мы знаем, что он функционирует как сложный инструмент для влияния на международное восприятие и нарративы о России. На него уже распространяется санкционный режим, который мы применяем для борьбы с дестабилизирующей деятельностью РФ. У нас в списке уже более 60 имен, а в понедельник появятся новые".
