ЕС введет санкции против пропагандистов из путинского клуба "Валдай"

Ряд российских пропагандистов, в частности членов клуба "Валдай", будут внесены в санкционные списки Европейского Союза на заседании министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 15 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Чиновница ЕС заявила на брифинге:

"Валдайский дискуссионный клуб был основан российским правительством. Мы знаем, что он функционирует как сложный инструмент для влияния на международное восприятие и нарративы о России. На него уже распространяется санкционный режим, который мы применяем для борьбы с дестабилизирующей деятельностью РФ. У нас в списке уже более 60 имен, а в понедельник появятся новые".

