РФ потрібен документ, що юридично підтвердить неможливість вступу України до НАТО, - Пєсков

У Кремлі вважають "наріжним каменем" переговорів юридично зобов'язуючий документ про невступ України до НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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Що кажуть у Росії?

За словами Пєскова, встановлення термінів врегулювання війни - "невдячна справа".

Він додав, що Путін нібито відкритий до миру та серйозних рішень. Також диктатор "проти створення тимчасових перепочинків та хитрощів".

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Що передувало?

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