УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8498 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в НАТО
5 901 66

РФ потрібен документ, що юридично підтвердить неможливість вступу України до НАТО, - Пєсков

У Росії хочуть гарантій, що Україна не вступить до НАТО

У Кремлі вважають "наріжним каменем" переговорів юридично зобов'язуючий документ про невступ України до НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що кажуть у Росії?

За словами Пєскова, встановлення термінів врегулювання війни - "невдячна справа".

Він додав, що Путін нібито відкритий до миру та серйозних рішень. Також диктатор "проти створення тимчасових перепочинків та хитрощів".

Читайте: Санкції ЄС проти РФ включатимуть агентів російської дестабілізації у Європі, - глава МЗС Франції Барро

Що передувало?

Також читайте: РФ продовжить захоплення всієї України, якщо Донбас впаде, - Каллас

Автор: 

НАТО (7267) Пєсков Дмитро (1877) путін володимир (25532) росія (70621) членство в НАТО (1768)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Шкурку з за...пи віслюка тобі на комір, блювоти людства з тавром "росиянин".
показати весь коментар
15.12.2025 12:00 Відповісти
+26
показати весь коментар
15.12.2025 12:00 Відповісти
+26
Ні, на зворотньому боці Будапештського меморандуму. Щоб все відповідало духу і букві домовленостей.
показати весь коментар
15.12.2025 12:05 Відповісти

Завантаження...

 
 