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РФ потрібен документ, що юридично підтвердить неможливість вступу України до НАТО, - Пєсков
У Кремлі вважають "наріжним каменем" переговорів юридично зобов'язуючий документ про невступ України до НАТО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
Що кажуть у Росії?
За словами Пєскова, встановлення термінів врегулювання війни - "невдячна справа".
Він додав, що Путін нібито відкритий до миру та серйозних рішень. Також диктатор "проти створення тимчасових перепочинків та хитрощів".
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, США та РФ не мають єдиної думки щодо Донбасу під час переговорів щодо мирного плану.
- За словами Зеленського, Україна отримала пропозицію від партнерів обміняти частину тимчасово окупованої Донецької області та ЗАЕС на території, які росіяни ще не захопили. Київ не підтримує таку ідею.
- За даними ЗМІ, останні пропозиції США щодо "мирного плану" не містять вимоги до Росії вивести свої війська з територій Донеччини та Луганщини, які планується включити до демілітаризованої зони.
- У Путіна кажуть, що Росія може вивести війська з Донбасу, але порядок забезпечуватиме Росгвардія.
- Axios пише, що США готові надати Україні гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО у разі виходу з Донбасу.
Топ коментарі
+27 Старый зольдат
показати весь коментар15.12.2025 12:00 Відповісти Посилання
+26 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар15.12.2025 12:00 Відповісти Посилання
+26 Добрий Дзядзьо #568312
показати весь коментар15.12.2025 12:05 Відповісти Посилання
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