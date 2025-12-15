РФ продовжить захоплення всієї України, якщо Донбас впаде, - Каллас
Росія не зупиниться на окупації Донбасу, тому Україні варто надати надійні гарантії безпеки.
Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Це справді насичений дипломатичний тиждень. Сьогодні у нас багато обговорень, по-перше, щодо України, з точки зору фінансування. Це вирішальний тиждень", - зазначила вона.
Каллас наголосила, що Донбас "не є кінцевою метою для Путіна".
"Якщо Донбас впаде, то впаде фортеця, і тоді вони точно продовжать захоплення всієї України. А якщо Україна впаде, то інші регіони також опиняться в небезпеці. Ми знаємо це з історії, і ми повинні вчитися з історії", - додала вона.
Вона закликала європейських лідерів бути чіткими щодо фактів: "У нас один агресор і одна жертва, і це їй потрібні гарантії безпеки. Це Україна, а не Росія".
Посадовиця нагадала, що протягом останніх 100 років РФ напала щонайменше на 19 країн, на деякі – три-чотири рази, і жодна з цих країн не нападала на Росію, тому Москві не потрібні жодні гарантії безпеки.
"Гарантії безпеки потрібні всім іншим", – зауважила Каллас.
Вона додала: одна з причин, чому країни прагнуть бути частиною НАТО, полягає в тому, що вони не хочуть, аби Росія вторглася до них.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, США та РФ не мають єдиної думки щодо Донбасу під час переговорів щодо мирного плану.
- За словами Зеленського, Україна отримала пропозицію від партнерів обміняти частину тимчасово окупованої Донецької області та ЗАЕС на території, які росіяни ще не захопили. Київ не підтримує таку ідею.
- За даними ЗМІ, останні пропозиції США щодо "мирного плану" не містять вимоги до Росії вивести свої війська з територій Донеччини та Луганщини, які планується включити до демілітаризованої зони.
- У Путіна кажуть, що Росія може вивести війська з Донбасу, але порядок забезпечуватиме Росгвардія.
- Axios пише, що США готові надати Україні гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО у разі виходу з Донбасу.
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