РФ продовжить захоплення всієї України, якщо Донбас впаде, - Каллас

Росія не зупиниться на окупації Донбасу, тому Україні варто надати надійні гарантії безпеки.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Це справді насичений дипломатичний тиждень. Сьогодні у нас багато обговорень, по-перше, щодо України, з точки зору фінансування. Це вирішальний тиждень", - зазначила вона.

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Каллас наголосила, що Донбас "не є кінцевою метою для Путіна".

"Якщо Донбас впаде, то впаде фортеця, і тоді вони точно продовжать захоплення всієї України. А якщо Україна впаде, то інші регіони також опиняться в небезпеці. Ми знаємо це з історії, і ми повинні вчитися з історії", - додала вона.

Вона закликала європейських лідерів бути чіткими щодо фактів: "У нас один агресор і одна жертва, і це їй потрібні гарантії безпеки. Це Україна, а не Росія".

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Посадовиця нагадала, що протягом останніх 100 років РФ напала щонайменше на 19 країн, на деякі – три-чотири рази, і жодна з цих країн не нападала на Росію, тому Москві не потрібні жодні гарантії безпеки.

"Гарантії безпеки потрібні всім іншим", – зауважила Каллас.

Вона додала: одна з причин, чому країни прагнуть бути частиною НАТО, полягає в тому, що вони не хочуть, аби Росія вторглася до них.

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Що передувало?

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