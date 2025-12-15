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Новини Бойові дії на сході
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РФ продовжить захоплення всієї України, якщо Донбас впаде, - Каллас

Росія продовжить захоплення України, навіть якщо окупує Донбас

Росія не зупиниться на окупації Донбасу, тому Україні варто надати надійні гарантії безпеки.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Це справді насичений дипломатичний тиждень. Сьогодні у нас багато обговорень, по-перше, щодо України, з точки зору фінансування. Це вирішальний тиждень", - зазначила вона.

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Каллас наголосила, що Донбас "не є кінцевою метою для Путіна".

"Якщо Донбас впаде, то впаде фортеця, і тоді вони точно продовжать захоплення всієї України. А якщо Україна впаде, то інші регіони також опиняться в небезпеці. Ми знаємо це з історії, і ми повинні вчитися з історії", - додала вона.

Вона закликала європейських лідерів бути чіткими щодо фактів: "У нас один агресор і одна жертва, і це їй потрібні гарантії безпеки. Це Україна, а не Росія".

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Посадовиця нагадала, що протягом останніх 100 років РФ напала щонайменше на 19 країн, на деякі – три-чотири рази, і жодна з цих країн не нападала на Росію, тому Москві не потрібні жодні гарантії безпеки.

"Гарантії безпеки потрібні всім іншим", – зауважила Каллас.

Вона додала: одна з причин, чому країни прагнуть бути частиною НАТО, полягає в тому, що вони не хочуть, аби Росія вторглася до них.

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Що передувало?

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Автор: 

росія (70621) Донбас (21870) бойові дії (6031) Каллас Кая (529)
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Топ коментарі
+7
Нехай скаже це в пику трампону та його переговорним покидькам!
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15.12.2025 10:07 Відповісти
+6
Без гарантій безпеки фінал буде однаковий, просто більше або менше розтягнутий в часі й кількості кладовищ. Так що можна шось віддати й лізтимуть далі, можна не віддати й лізтимуть далі.
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15.12.2025 10:23 Відповісти
+4
З фронту пишеш?
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15.12.2025 10:11 Відповісти

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