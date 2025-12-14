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Зеленський озвучив компроміс США щодо Донбасу: Не вважаю, що це справедливо

Претензії рф на донбас

Реалістичним і водночас справедливим підходом до припинення бойових дій в Україні може стати формула, за якої сторони фіксують поточну лінію зіткнення, а подальші спірні питання врегульовують винятково дипломатичними засобами.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у спілкувані з медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Принцип "стоїмо там, де стоїмо"

За його словами, саме така модель і є фактичним ceasefire, однак Росія ставиться до неї негативно.

"На наш сигнал "стоїмо там, де стоїмо" росіяни відповідають, що Україна має вийти з Донбасу або вони його все одно окупують", - заявив Зеленський.

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Дезінформація РФ

Президент наголосив, що Росія активно поширює дезінформацію, зокрема щодо ситуації на фронті. Як приклад він навів заяви про нібито окупацію Куп’янська та оточення українських військ.

Я нещодавно був у Куп’янську і показав, хто контролює це місто. Такої дезінформації з боку Росії дуже багато. Тому я давав сигнали нашим колегам з США, що не треба вірити у все, що говорить Росія", - зазначив глава держави.

За його словами, Росія намагається окупувати схід України не лише військовим, а й політико-дипломатичним шляхом, для того щоб не витрачати сили.

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Компроміс від США

"Тоді США сказали, давайте такий компроміс - російська армія не буде заходити на частини нашого Сходу, а ЗСУ вийдуть. Я не вважаю, що це справедливо", - каже Зеленський.

Він вважає, що якщо українські війська повинні відходити, то аналогічно мають вчинити і росіяни.

"Якщо українські війська відходять на 5–10 кілометрів, то чому російські війська не мають відходити на таку ж відстань вглиб окупованих територій? Тому це питання, в якому поки що немає відповіді. Але воно дуже сенситивне і дуже гаряче", - підкреслив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (28174) США (26851) територіальні претензії (79) Донбас (21870) Харківська область (2897) Куп’янський район (759) Куп’янськ (1121)
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Топ коментарі
+17
Компроміс може бути тоді коли ЗСУ звільнять усю територію України і не підуть далі на кацапстан знищувати кацапів!
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14.12.2025 13:51 Відповісти
+15
Нехай америкоси віддають ядерну зброю. Вони ж не хочуть нас захищати?
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14.12.2025 13:51 Відповісти
+9
Компромис это чтото серьезное -
Например: цапистам говорят или выходите с 4 х областей где вы штурмуете + с кусочков Сумщины или навсегда теряете арестованные 300+ млрд, навсегда санкции, навсегда невыездной режим по указам МКС Трибунала.
Это компромис ☝️☝️☝️☝️☝️
А когда жертву агрессии постоянно шмонают и запугивают что б побольше отдала eto ******* а не копро_мис !!!
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14.12.2025 13:53 Відповісти

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