Зеленський озвучив компроміс США щодо Донбасу: Не вважаю, що це справедливо
Реалістичним і водночас справедливим підходом до припинення бойових дій в Україні може стати формула, за якої сторони фіксують поточну лінію зіткнення, а подальші спірні питання врегульовують винятково дипломатичними засобами.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у спілкувані з медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Принцип "стоїмо там, де стоїмо"
За його словами, саме така модель і є фактичним ceasefire, однак Росія ставиться до неї негативно.
"На наш сигнал "стоїмо там, де стоїмо" росіяни відповідають, що Україна має вийти з Донбасу або вони його все одно окупують", - заявив Зеленський.
Дезінформація РФ
Президент наголосив, що Росія активно поширює дезінформацію, зокрема щодо ситуації на фронті. Як приклад він навів заяви про нібито окупацію Куп’янська та оточення українських військ.
Я нещодавно був у Куп’янську і показав, хто контролює це місто. Такої дезінформації з боку Росії дуже багато. Тому я давав сигнали нашим колегам з США, що не треба вірити у все, що говорить Росія", - зазначив глава держави.
За його словами, Росія намагається окупувати схід України не лише військовим, а й політико-дипломатичним шляхом, для того щоб не витрачати сили.
Компроміс від США
"Тоді США сказали, давайте такий компроміс - російська армія не буде заходити на частини нашого Сходу, а ЗСУ вийдуть. Я не вважаю, що це справедливо", - каже Зеленський.
Він вважає, що якщо українські війська повинні відходити, то аналогічно мають вчинити і росіяни.
"Якщо українські війська відходять на 5–10 кілометрів, то чому російські війська не мають відходити на таку ж відстань вглиб окупованих територій? Тому це питання, в якому поки що немає відповіді. Але воно дуже сенситивне і дуже гаряче", - підкреслив Зеленський.
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Например: цапистам говорят или выходите с 4 х областей где вы штурмуете + с кусочков Сумщины или навсегда теряете арестованные 300+ млрд, навсегда санкции, навсегда невыездной режим по указам МКС Трибунала.
Это компромис ☝️☝️☝️☝️☝️
А когда жертву агрессии постоянно шмонают и запугивают что б побольше отдала eto ******* а не копро_мис !!!