РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9273 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Территориальные уступки
3 355 46

Зеленский озвучил компромисс США относительно Донбасса: Не считаю, что это справедливо

Претензии РФ на Донбасс

Реалистичным и в то же время справедливым подходом к прекращению боевых действий в Украине может стать формула, при которой стороны фиксируют текущую линию соприкосновения, а дальнейшие спорные вопросы урегулируют исключительно дипломатическими средствами.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в беседе с медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Принцип "стоим там, где стоим"

По его словам, именно такая модель и является фактическим ceasefire, однако Россия относится к ней негативно.

"На наш сигнал "стоим там, где стоим" россияне отвечают, что Украина должна выйти с Донбасса или они его все равно оккупируют", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужны юридически обязывающие гарантии, а не Будапештский меморандум, - Зеленский

Дезинформация РФ

Президент подчеркнул, что Россия активно распространяет дезинформацию, в частности о ситуации на фронте. В качестве примера он привел заявления о якобы оккупации Купянска и окружении украинских войск.

Я недавно был в Купянске и показал, кто контролирует этот город. Такой дезинформации со стороны России очень много. Поэтому я давал сигналы нашим коллегам из США, что не нужно верить всему, что говорит Россия", - отметил глава государства.

По его словам, Россия пытается оккупировать восток Украины не только военным, но и политико-дипломатическим путем, чтобы не тратить силы.

Читайте также: У нас нет прямого диалога с российской стороной, - Зеленский

Компромисс от США

"Тогда США сказали, давайте такой компромисс - российская армия не будет заходить на части нашего Востока, а ВСУ выйдут. Я не считаю, что это справедливо", - говорит Зеленский.

Он считает, что если украинские войска должны отходить, то аналогично должны поступить и россияне.

"Если украинские войска отходят на 5-10 километров, то почему российские войска не должны отходить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий? Поэтому это вопрос, на который пока нет ответа. Но он очень сенситивный и очень горячий", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (22968) США (28627) территориальные претензии (160) Донбасс (26985) Харьковская область (2019) Купянский район (562) Купянск (870)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Компроміс може бути тоді коли ЗСУ звільнять усю територію України і не підуть далі на кацапстан знищувати кацапів!
показать весь комментарий
14.12.2025 13:51 Ответить
+6
Нехай америкоси віддають ядерну зброю. Вони ж не хочуть нас захищати?
показать весь комментарий
14.12.2025 13:51 Ответить
+4
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
показать весь комментарий
14.12.2025 13:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Компроміс може бути тоді коли ЗСУ звільнять усю територію України і не підуть далі на кацапстан знищувати кацапів!
показать весь комментарий
14.12.2025 13:51 Ответить
Можу скинути тобі бапки на білет в Україну. Покажеш там, як звільняти треба💩
показать весь комментарий
14.12.2025 13:54 Ответить
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
показать весь комментарий
14.12.2025 13:55 Ответить
Такі воєни, як ти, там потрібні
показать весь комментарий
14.12.2025 14:04 Ответить
Вірно, і ти теж приїзджай
показать весь комментарий
14.12.2025 13:56 Ответить
Спочатку приберіть те, що ви вибрали в 2019 році президентом
показать весь комментарий
14.12.2025 14:01 Ответить
тріпло
показать весь комментарий
14.12.2025 14:10 Ответить
Нехай америкоси віддають ядерну зброю. Вони ж не хочуть нас захищати?
показать весь комментарий
14.12.2025 13:51 Ответить
лошні ніхто нічого не віддає

якщо українці хочуть змінити цей ганебний статус, треба вйобувати і створити власну ядерну зброю.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:00 Ответить
Американці її не забирали. Вони наполягали та тиснули, щоб Україна від неї відмовилась. Але та зброя, що була на території України все рівно була під контролем кацапів. Тому її перевезли (що можна було перевезти) до кацапів.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:04 Ответить
>Але та зброя, що була на території України все рівно була під контролем кацапів.

під телепатичним контролем?
показать весь комментарий
14.12.2025 14:09 Ответить
Коди запусків та цілевказання МБР під контролем кацапів були завжди.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:23 Ответить
І? Все це змінюється без проблем.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:26 Ответить
Знімається кацапська електроніка, і в смітник разом із контролем.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:26 Ответить
Стратегічна - так. Тактична - ні.

https://www.radiosvoboda.org/a/skipalskyy-yak-********-vtratyla-taktychnu-yadernu-zbroyu/33286756.html
показать весь комментарий
14.12.2025 14:10 Ответить
ты дебил?
показать весь комментарий
14.12.2025 14:48 Ответить
Компромис это чтото серьезное -
Например: цапистам говорят или выходите с 4 х областей где вы штурмуете + с кусочков Сумщины или навсегда теряете арестованные 300+ млрд, навсегда санкции, навсегда невыездной режим по указам МКС Трибунала.
Это компромис ☝️☝️☝️☝️☝️
А когда жертву агрессии постоянно шмонают и запугивают что б побольше отдала eto ******* а не копро_мис !!!
показать весь комментарий
14.12.2025 13:53 Ответить
+ в копилку санкций все те новости сейчас: можно бить по теневому флоту, можно бить всеми видами оружия вглубь рашкиса и т.д.
показать весь комментарий
14.12.2025 13:54 Ответить
Дуже вірно, тільки так і повинно бути!!
показать весь комментарий
14.12.2025 14:06 Ответить
Ці балачки без кінця і краю - Трамп каже - вийдіть з донбасу і буде вам щастя - але кацапи вже вписали собі Херсон і Запоріжжя а недавно намалювалась "Новоросія" - як з цим бути?
показать весь комментарий
14.12.2025 13:54 Ответить
Можна вписати собі Кубань...
показать весь комментарий
14.12.2025 14:18 Ответить
как с этим быть скажет фронт- там решение вопроса, если будем отступать, это одно, наступать- это другое, других хотелок нет
показать весь комментарий
14.12.2025 14:49 Ответить
Коли в Україні був достатній рівень оборони щоб нівелювати просування орків - Зеленський замість вимагати ceasefire - організовував контрнаступи і курські операції. Результат бачимо зараз.
показать весь комментарий
14.12.2025 13:56 Ответить
Захистити нездатний, но віддавти не хоче . Нормальна клованська логіка.
показать весь комментарий
14.12.2025 13:58 Ответить
от Порох з Гелетеєм уже б перемогли...
показать весь комментарий
14.12.2025 14:13 Ответить
Вони встигли відпетляти, і скинути проблеми наступникам.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:15 Ответить
Поки що український ліхтар переконливіший, ніж рудий пNздюк.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:00 Ответить
Справедливо, не справедливо...
Головне, що не мінські! Сарказм... але ж 73% дебілів того й хотіли... Звідси ж все і почалось. абинебариха!
показать весь комментарий
14.12.2025 14:03 Ответить
В городі бузина...
показать весь комментарий
14.12.2025 14:14 Ответить
До дебіла не дійде, що все, що сьогодні то є НАСЛІДОК твого, дебіле, вибору в квітні 19-го?
Не доходить, ніяк?
показать весь комментарий
14.12.2025 14:16 Ответить
З бидлом малолітнім не сперечаюся.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:27 Ответить
Та хто б з тобою, дебілом, сперечався... то ж в тебе невиліковно.
Але ж дорого нам коштує той твій дебілізм, дуже дорого...
показать весь комментарий
14.12.2025 14:37 Ответить
Найліпшим компромісом для нашоі краіни є те ,
щоби москальня вивела свій пʼяний сброд з украінських
територій назавжди ,
а не перетворювала наші містаті села
в руіни !!
показать весь комментарий
14.12.2025 14:04 Ответить
Який же ви молодець! Якщо бригаду Контролер з цензора послати на фронт, орки одразу потікають...
показать весь комментарий
14.12.2025 14:18 Ответить
..але якщо залишити рашистський зброд на території України , тоді "рашен контролер " буде пити шмурдяк , "за здравіє куйла"
показать весь комментарий
14.12.2025 14:49 Ответить
Вважаю-неважаю, це потужно, але де посилання на міжнародні документи
показать весь комментарий
14.12.2025 14:07 Ответить
Скільки цитат від "найвеличнішого" і все заради одного щоб перебити міндічгейт.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:11 Ответить
Партнери твердять що здача Донбасу це "Мюнхенська змова". Тобто відкрито кажуть Зеленському що це злочин, за який він не зможе сховатися в Європі.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:14 Ответить
Повна дурня, до чого тут Зєля і "мюнхенська змова"?
показать весь комментарий
14.12.2025 14:19 Ответить
Я теж. Але вони завжди використовують цей агітлубок, дебіли більше нічого про історію не знають.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:23 Ответить
Кацапы должны выйти не с кусочка Донбасса а со ВСЕЙ территории Украины а мы их тварей будем утилизировать за то что они сотворили ни 100 а 50 лет, вот такой должен быть компромисс.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:23 Ответить
Але у партнерів більше немає грошей. Як бути.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:27 Ответить
Сьогодні я кажу - Є...аш їх Вова... Гарно витримав штурм пиз...юка трампа і його гандонів з Кремля... Що там Умеров гундів, ще ми взнаємо...Але ні ЗАЕС ні підконтрольної Україні Донбасу не віддавати... Алігархи в Україні чекають твого фіаско не менше кремлівських під....ів... Потрібен був тобі замість Єрмака хтось з ГРУ... і було б усе зер гут ще в 19 році.
показать весь комментарий
14.12.2025 14:38 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2025 14:47 Ответить
ПОГОДИТИСЯ НА ТЕ.ЩОБ УКРАЇНСЬКУ ТЕРИТОРІЮ ЗАЛИШАЛИ УКРАЇНСЬКІ ЗБРОЙНІ СИЛИ.ЦЕ ВЖЕ ПОГОДИТИСЯ НА ОКУПАЦІЮ ЦІЄЇ ТЕРИТОРІЇ....
показать весь комментарий
14.12.2025 14:45 Ответить
 
 