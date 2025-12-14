Зеленский озвучил компромисс США относительно Донбасса: Не считаю, что это справедливо
Реалистичным и в то же время справедливым подходом к прекращению боевых действий в Украине может стать формула, при которой стороны фиксируют текущую линию соприкосновения, а дальнейшие спорные вопросы урегулируют исключительно дипломатическими средствами.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в беседе с медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Принцип "стоим там, где стоим"
По его словам, именно такая модель и является фактическим ceasefire, однако Россия относится к ней негативно.
"На наш сигнал "стоим там, где стоим" россияне отвечают, что Украина должна выйти с Донбасса или они его все равно оккупируют", - заявил Зеленский.
Дезинформация РФ
Президент подчеркнул, что Россия активно распространяет дезинформацию, в частности о ситуации на фронте. В качестве примера он привел заявления о якобы оккупации Купянска и окружении украинских войск.
Я недавно был в Купянске и показал, кто контролирует этот город. Такой дезинформации со стороны России очень много. Поэтому я давал сигналы нашим коллегам из США, что не нужно верить всему, что говорит Россия", - отметил глава государства.
По его словам, Россия пытается оккупировать восток Украины не только военным, но и политико-дипломатическим путем, чтобы не тратить силы.
Компромисс от США
"Тогда США сказали, давайте такой компромисс - российская армия не будет заходить на части нашего Востока, а ВСУ выйдут. Я не считаю, что это справедливо", - говорит Зеленский.
Он считает, что если украинские войска должны отходить, то аналогично должны поступить и россияне.
"Если украинские войска отходят на 5-10 километров, то почему российские войска не должны отходить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий? Поэтому это вопрос, на который пока нет ответа. Но он очень сенситивный и очень горячий", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
якщо українці хочуть змінити цей ганебний статус, треба вйобувати і створити власну ядерну зброю.
під телепатичним контролем?
https://www.radiosvoboda.org/a/skipalskyy-yak-********-vtratyla-taktychnu-yadernu-zbroyu/33286756.html
Например: цапистам говорят или выходите с 4 х областей где вы штурмуете + с кусочков Сумщины или навсегда теряете арестованные 300+ млрд, навсегда санкции, навсегда невыездной режим по указам МКС Трибунала.
Это компромис ☝️☝️☝️☝️☝️
А когда жертву агрессии постоянно шмонают и запугивают что б побольше отдала eto ******* а не копро_мис !!!
Головне, що не мінські! Сарказм... але ж 73% дебілів того й хотіли... Звідси ж все і почалось. абинебариха!
Не доходить, ніяк?
Але ж дорого нам коштує той твій дебілізм, дуже дорого...
щоби москальня вивела свій пʼяний сброд з украінських
територій назавжди ,
а не перетворювала наші містаті села
в руіни !!