РФ продолжит захват всей Украины, если Донбасс падет, - Каллас
Россия не остановится на оккупации Донбасса, поэтому Украине следует предоставить надежные гарантии безопасности.
Об этом заявила высокийпредставитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Что известно
"Это действительно насыщенная дипломатическая неделя. Сегодня у нас много обсуждений, во-первых, по Украине, с точки зрения финансирования. Это решающая неделя", - отметила она.
Каллас подчеркнула, что Донбасс "не является конечной целью для Путина".
"Если Донбасс падет, то падет крепость, и тогда они точно продолжат захват всей Украины. А если Украина падет, то другие регионы также окажутся в опасности. Мы знаем это из истории, и мы должны учиться на истории", - добавила она.
Она призвала европейских лидеров быть четкими в отношении фактов: "У нас один агрессор и одна жертва, и это ей нужны гарантии безопасности. Это Украина, а не Россия".
Чиновница напомнила, что за последние 100 лет РФ напала как минимум на 19 стран, на некоторые - три-четыре раза, и ни одна из этих стран не нападала на Россию, поэтому Москве не нужны никакие гарантии безопасности.
"Гарантии безопасности нужны всем остальным", - отметила Каллас.
Она добавила: одна из причин, почему страны стремятся быть частью НАТО, заключается в том, что они не хотят, чтобы Россия вторглась к ним.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и РФ не имеют единого мнения по Донбассу во время переговоров по мирному плану.
- По словам Зеленского, Украина получила предложение от партнеров обменять часть временно оккупированной Донецкой области и ЗАЭС на территории, которые россияне еще не захватили. Киев не поддерживает такую идею.
- По данным СМИ,последние предложения США по "мирному плану" не содержат требования к России вывести свои войска с территорий Донецкой и Луганской областей, которые планируется включить в демилитаризованную зону.
- У Путина говорят, что Россия может вывести войска из Донбасса, но порядок будет обеспечивать Росгвардия.
- Axios пишет, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО в случае выхода из Донбасса.
Ну це риторичне, насправді зрозуміло.
Коли є ворог - треба оборону і зброю, а не "сайтись пасередіне і пасматреть в глаза"
НІ. РФ уже стала на рейки і як поїзд з них не зїде