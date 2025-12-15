РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9451 посетитель онлайн
Новости Боевые действия на востоке
1 189 23

РФ продолжит захват всей Украины, если Донбасс падет, - Каллас

Россия продолжит захват Украины, даже если оккупирует Донбасс

Россия не остановится на оккупации Донбасса, поэтому Украине следует предоставить надежные гарантии безопасности.

Об этом заявила высокийпредставитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Это действительно насыщенная дипломатическая неделя. Сегодня у нас много обсуждений, во-первых, по Украине, с точки зрения финансирования. Это решающая неделя", - отметила она.

Читайте: Многолетнее финансирование Украины имеет решающее значение, - Каллас

Каллас подчеркнула, что Донбасс "не является конечной целью для Путина".

"Если Донбасс падет, то падет крепость, и тогда они точно продолжат захват всей Украины. А если Украина падет, то другие регионы также окажутся в опасности. Мы знаем это из истории, и мы должны учиться на истории", - добавила она.

Она призвала европейских лидеров быть четкими в отношении фактов: "У нас один агрессор и одна жертва, и это ей нужны гарантии безопасности. Это Украина, а не Россия".

Читайте также: Зеленский озвучил компромисс США относительно Донбасса: Не считаю, что это справедливо

Чиновница напомнила, что за последние 100 лет РФ напала как минимум на 19 стран, на некоторые - три-четыре раза, и ни одна из этих стран не нападала на Россию, поэтому Москве не нужны никакие гарантии безопасности.

"Гарантии безопасности нужны всем остальным", - отметила Каллас.

Она добавила: одна из причин, почему страны стремятся быть частью НАТО, заключается в том, что они не хотят, чтобы Россия вторглась к ним.

Также читайте: Мирный план Украины отвергает вывод ВСУ с Донбасса и отказ от вступления в НАТО, - NYT

Что предшествовало?

Читайте также: Россия хочет уничтожить НАТО, - заявление главнокомандующего ВС Великобритании

Автор: 

россия (98371) Донбасс (26986) боевые действия (5303) Каллас Кая (333)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
З фронту пишеш?
показать весь комментарий
15.12.2025 10:11 Ответить
+3
Без гарантій безпеки фінал буде однаковий, просто більше або менше розтягнутий в часі й кількості кладовищ. Так що можна шось віддати й лізтимуть далі, можна не віддати й лізтимуть далі.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:23 Ответить
+2
Нехай скаже це в пику трампону та його переговорним покидькам!
показать весь комментарий
15.12.2025 10:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Донбас ніколи не впаде! Разом до перемоги!
показать весь комментарий
15.12.2025 10:00 Ответить
З фронту пишеш?
показать весь комментарий
15.12.2025 10:11 Ответить
З дівана-а ти з запоребріка?
показать весь комментарий
15.12.2025 10:20 Ответить
Ану скажи,в яку сторону рухається лінія фронту? Для чого писати тупий брєд, а ще з кацапні сміялися що вони там все брешуть і перекручують. А тут бачу "перемога" в де кого в тому,хто більше бреше.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:20 Ответить
Нехай скаже це в пику трампону та його переговорним покидькам!
показать весь комментарий
15.12.2025 10:07 Ответить
І не тільки України, а й європи
показать весь комментарий
15.12.2025 10:09 Ответить
Донбас не впаде, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця звільнення Донбасу, Криму, та решти України!
показать весь комментарий
15.12.2025 10:10 Ответить
Дебіл під Польським прапором.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:13 Ответить
Ти хоч читаєш кожного дня новини? Скільки населенних пунктів українці втрачають щоденно? Чи боїшся що тебе вигонять з Польщі,як мир підпишуть?
показать весь комментарий
15.12.2025 10:16 Ответить
Вся їм не потрібна. У всякому разі не при путлере. Але лівий берег будуть відгризати постійно, скільки зможуть.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:12 Ответить
В тому то й справа що рашистам потрібна вся Україна. Чи правильніше буде сказати що їм потрібно щоб України і українців більше не існувало. Якщо хтось думає що )(уйло зупиниться чи з )(уйлом можна домовитись то запитайте у Пригожина. Він теждомовлявся і з )(уйлом і з Бульбофюрером які давали йому гарантії безпеки. Чи може назвете де )(уйло зупинився по своїй волі?
показать весь комментарий
15.12.2025 10:39 Ответить
Може і хочуть, але це не реалістично.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:45 Ответить
Чому не реалістично? Якщо Україна підпиша договір-капутіляцію )(уйла-Трампа то це буде дуже навіть реалістично. Далі все посипиться як доміно. Ви ви такий наївний що думаєте на цих вимогах )(уйло зупиниться? Про угоду про рідкоземельні метали теж думали що вимоги Тромба закінчаться. Але Зеля так швидко їх підписав що гопніки почути запах крові і побачили що жертва вже готова на все тому вже просто так її не відпустять
показать весь комментарий
15.12.2025 10:50 Ответить
То прийміть Україну в НАТО,дайте ракет, введіть свої війська. Від вашого триндьожу толку ноль. Якщо,якщо... Реальність вона зовсім інша. Якщо в людини кинулася гангрена на пальцях ніг, то є два шляхи, або відрізати пальці і врятувати ногу і людину, або продовжити сумнівне лікування і втратити ногу,або й життя.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:14 Ответить
Поки вона там агітує за данбас- заберуть і запоріжжя.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:22 Ответить
Без гарантій безпеки фінал буде однаковий, просто більше або менше розтягнутий в часі й кількості кладовищ. Так що можна шось віддати й лізтимуть далі, можна не віддати й лізтимуть далі.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:23 Ответить
Тільки нюанс: гарантій безпеки не існує в природі.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:45 Ответить
А про що тоді партнери активно говорять з 2022 року? Не розумію логіки ходу подій)

Ну це риторичне, насправді зрозуміло.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:50 Ответить
Думаєте вони самі знають, про що говорять? Тако балаболять аби балаболити. Ще ніхто з можновладців не називав перелік заходів, котрі маються на увазі під тими "гарантіями безпеки".
показать весь комментарий
15.12.2025 10:54 Ответить
Рашистський посол в Великобританії заявив що війна закінчиться коли Україна повністю капітулює. Про яке завершення війни чи про який мир ви всі верзете?
показать весь комментарий
15.12.2025 10:35 Ответить
Які ж вони всі розумні в Європі
показать весь комментарий
15.12.2025 10:35 Ответить
нууууууу бо є очевидні речі. ТЕ що українці 75% їх не розуміли в 2022 - тепер мають трупи по всій країні навалом і горя неміряно

Коли є ворог - треба оборону і зброю, а не "сайтись пасередіне і пасматреть в глаза"
показать весь комментарий
15.12.2025 10:39 Ответить
ЦЕ ОЧЕВИДНО! Тим кому не очевидно - подивіться карту України і карту укріплень. АЛЕ ідіоти думають що або втечуть -"ага прям 40 млн в ЕС", або що буде заморожений конфлікт як до 2022.

НІ. РФ уже стала на рейки і як поїзд з них не зїде
показать весь комментарий
15.12.2025 10:37 Ответить
 
 