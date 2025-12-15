Главнокомандующий ВС Великобритании сэр Ричард Нейтон обратится к британцам с призывом готовиться к сдерживанию более широкой войны в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Отмечается, что в своем заявлении главнокомандующий заявит, что война России в Украине показала готовность российского диктатора Владимира Путина атаковать своих соседей, что представляет угрозу всему НАТО, включая Великобританию.

Приоритет на обороне и устойчивости НАТО

Главнокомандующий подчеркнет, что российское руководство ясно дает понять, что хочет бросить вызов, ограничить, разделить и в конечном итоге уничтожить НАТО. Найтон подчеркнет, что вопросы обороны и устойчивости должны стать приоритетными для всех граждан страны, сравнивая это с общенациональным призывом к действиям, подобным тому, что был во время Холодной войны.

Что предшествовало?

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что умиротворение России может привести к более масштабной войне в Европе. Он отметил, что Путин заинтересован в "фундаментальном изменении границ в Европе" и восстановлении Советского Союза в его прежних границах. Это, по его убеждению, представляет "огромную угрозу, в том числе военную, для стран, которые когда-то были частью этой империи".

