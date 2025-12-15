РУС
Россия хочет уничтожить НАТО, - заявление главнокомандующего ВС Великобритании

Британский главком призывает активизироваться из-за угрозы РФ

Главнокомандующий ВС Великобритании сэр Ричард Нейтон обратится к британцам с призывом готовиться к сдерживанию более широкой войны в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Отмечается, что в своем заявлении главнокомандующий заявит, что война России в Украине показала готовность российского диктатора Владимира Путина атаковать своих соседей, что представляет угрозу всему НАТО, включая Великобританию.

Приоритет на обороне и устойчивости НАТО

Главнокомандующий подчеркнет, что российское руководство ясно дает понять, что хочет бросить вызов, ограничить, разделить и в конечном итоге уничтожить НАТО. Найтон подчеркнет, что вопросы обороны и устойчивости должны стать приоритетными для всех граждан страны, сравнивая это с общенациональным призывом к действиям, подобным тому, что был во время Холодной войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания отстает в производстве оружия от РФ, Европе нужны годы, - BBC

Что предшествовало?

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что умиротворение России может привести к более масштабной войне в Европе. Он отметил, что Путин заинтересован в "фундаментальном изменении границ в Европе" и восстановлении Советского Союза в его прежних границах. Это, по его убеждению, представляет "огромную угрозу, в том числе военную, для стран, которые когда-то были частью этой империи".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания готовит обновленный план перехода к военному положению из-за роста угрозы со стороны РФ, - Sky News

Автор: 

Великобритания (5230) НАТО (10561) россия (98371)
Як можна " знищите" те, чого в реальності і не існує? От приєднаєтесь до ЗСУ тоді і можна щось говорити...
15.12.2025 09:34 Ответить
Саме так. решка вже намагається диктувати, кому приєднуватися до НАТО
15.12.2025 09:31 Ответить
з допомогою Трампа
15.12.2025 09:34 Ответить
Уже . Ви просто ще дупля не відбили .
15.12.2025 09:30 Ответить
Саме так. решка вже намагається диктувати, кому приєднуватися до НАТО
15.12.2025 09:31 Ответить
Як можна " знищите" те, чого в реальності і не існує? От приєднаєтесь до ЗСУ тоді і можна щось говорити...
15.12.2025 09:34 Ответить
Справді. То покажіть, що вас не можна знищити. Чи чекатимете, як барани, на заклання?
15.12.2025 09:35 Ответить
Якби не існувало то вже б була "фортеця краков" або ще далі. Чого не існує так це кацапського "вялічія".
15.12.2025 09:41 Ответить
Ви праві - була б дійсно "фортеця краков" і ще далі... А хто зупинив оту орду, не ЗСУ? Щось не дуже ота ната аж бігом допомагала, всі чекали -Київ за 3 дня. Та і то до тепер та допомога - по чайній ложці... Трохи аж тепер рухнулись, бо побачили - без України дійсно буде "фортеця краков".
15.12.2025 10:16 Ответить
з допомогою Трампа
15.12.2025 09:34 Ответить
Точніше - спільно з Трампом.
15.12.2025 10:37 Ответить
Кого там знищувати? Купку занепокоєних?
15.12.2025 09:36 Ответить
"Занепокоєні" мають економіку, армію, й кажуть правду а не про "шашличкі". Без допомоги "занепокоєних" вже б була "фортеця Львів".
Нехай спробують рашисти, буде їм "Лондон за тиждень" краще ніж "Кієв за трі дня".
15.12.2025 09:45 Ответить
Ні фіга в них немає, ні армії, ні економіки
15.12.2025 10:26 Ответить
Olena olena 🤣🤣🤣🤣🤣 , оце Ви насмішили.
15.12.2025 10:38 Ответить
Та і Трамп хоче тогож ... "встретились два одиночества" ...чи три, якщо ще китайців порахувати 🤔
15.12.2025 09:43 Ответить
Я про це казав ще у 2022 році, але не почули, може Річарда почують....
15.12.2025 09:47 Ответить
Європейські члени Нато самі себе знищили..
15.12.2025 09:48 Ответить
Та вдень не тільки Росія хоче знищити нато-в першу чергу НАТО тепер хоче знищити США трампа-як і саму європу
15.12.2025 10:06 Ответить
саме тому країни НАТО напрвну торгують з росією
15.12.2025 10:10 Ответить
Но Путин же поклялся на ******, что на Европу нападать не будет!
15.12.2025 10:13 Ответить
Евгєній Парамонов, Ви неуважно читали, там про х7йла (путина) нічого не сказано, там про засрашку сказано. Здохне х7йло буде іньший нелюдь керувати на засрашці нашваберними кацапами-дегенератами й нападати на країни.
15.12.2025 10:42 Ответить
 
 