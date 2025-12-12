РУС
Британия готовит обновленный план перехода к военному положению из-за роста угрозы со стороны РФ, - Sky News

Великобритания определила подразделения и места развертывания войск в Украине

Великобритания "быстро разрабатывает" планы по подготовке страны к возможному переходу в режим военного времени.

Об этом заявил младший министр по делам ветеранов Алистер Карнс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Тень войны снова стучится в двери Европы. Это реальность. Мы должны быть готовы ее предотвратить", - сказал Карнс. По его словам, уровень вражеской разведывательной деятельности - шпионажа, кибератак и физических угроз - в отношении Вооруженных сил и Минобороны вырос более чем на 50% за последний год. Чаще всего речь идет о действиях России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Новая контрразведывательная служба

Правительство создает новую контрразведывательную службу, которая должна усилить способность страны выявлять и препятствовать деятельности спецслужб враждебных государств. Также объединены разведподразделения армии, флота, авиации и оборонного ведомства - они будут работать в структуре под названием "Военная разведка".

Во время визита на секретную военную базу в Кембриджшире Карнс заявил, что правительство обновляет подходы к подготовке населения, промышленности и государственных учреждений к возможным кризисам. "Мы должны действовать как можно быстрее, чтобы убедиться, что это подкреплено", - сказал он.

Военная книга правительства

Sky News напоминает, что ранее Великобритания имела комплексный план "Военная книга правительства", который определял действия государства и общества во время войны, но после окончания холодной войны его отложили. Комментарии Карнса свидетельствуют, что сейчас готовится современная версия этой доктрины.

Министр отметил, что многие британцы не чувствуют опасности, несмотря на продолжающуюся войну России против Украины, которая влияет даже на стоимость топлива. "Мы должны донести это до людей, чтобы они понимали, не для того, чтобы их напугать, а чтобы быть реалистичными и понимать, откуда исходят эти угрозы и почему оборона и подход, охватывающий все общество, так важны", - подытожил Карнс.

