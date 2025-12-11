РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9898 посетителей онлайн
Новости Российский флот
670 11

Флот Великобритании сопроводил российскую подводную лодку до пролива Ла-Манш

Российская подводная лодка отслеживалась танкером Королевского флота Великобритании

Королевский флот Великобритании заявил, что отслеживал российскую подводную лодку до пролива Ла-Манш с целью "защиты" британских вод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Перехват субмарины россиян

Британский танкер сопровождал российскую подводную лодку "Краснодар", когда та двигалась на поверхности из Северного моря через пролив Дувр в Ла-Манш.

В Великобритании отметили, что были готовы "перейти к противолодочным операциям", если бы "Краснодар" погрузился под воду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания отстает в производстве оружия от РФ, Европе нужны годы, - BBC

Другие инциденты

Инцидент стал очередным в серии случаев активности российского флота в британских водах. Правительство Великобритании заявляет, что за последние два года количество российских судов, представляющих угрозу британским водам, выросло на 30%. Россия утверждает, что провоцирует ситуацию Великобритания.

  • Российская подводная лодка и ее буксир "Алтай" отслеживались танкером Королевского флота Tidesurge, на борту которого находился специализированный вертолет Merlin.

Капитан Джеймс Аллен, командир Tidesurge, заявил, что судно обеспечило "демонстрацию присутствия и эффект сдерживания во время нашего перехода из Северного моря в Ла-Манш".

Военно-морские силы Великобритании продолжали сопровождать российскую подводную лодку и ее буксир, пока те не приблизились к северо-западу Франции, после чего наблюдение передали союзнику по НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные Франции открыли огонь по БПЛА, которые летали над базой атомных подводных лодок

  • Б-265 "Краснодар" — дизель-электрическая подводная лодка, входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ РФ.

Автор: 

Великобритания (5226) подводная лодка (213) россия (98344) Черноморский флот РФ (1574) перехват (361)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
а могли б дрон в борта і спостерігати як риби обживають нове житло .
показать весь комментарий
11.12.2025 22:21 Ответить
+3
Тобто, виконують роль дворецького: проведіть гостя до виходу....
показать весь комментарий
11.12.2025 22:23 Ответить
+2
Ні, щоб відправити на вічну стоянку на дні!
показать весь комментарий
11.12.2025 22:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ні, щоб відправити на вічну стоянку на дні!
показать весь комментарий
11.12.2025 22:19 Ответить
а могли б дрон в борта і спостерігати як риби обживають нове житло .
показать весь комментарий
11.12.2025 22:21 Ответить
Коли росіяни отруїли Олександра Литвиненка, громадянина Британії, Сергія Скрипаля, теж британця, разом з природною англійкою, Велика Британия зробила аж нічого. Потужно зассали.
показать весь комментарий
11.12.2025 22:21 Ответить
Чорноморський флот на Ла-Манші? Невже Чорне море, яке викопали українці, ті ж українці розпочали засипати?
показать весь комментарий
11.12.2025 22:23 Ответить
Тобто, виконують роль дворецького: проведіть гостя до виходу....
показать весь комментарий
11.12.2025 22:23 Ответить
Да пенделя ей надо быдло дать, да такого, чтобы она сама скакала в припрыжку до Ла-Манша
показать весь комментарий
11.12.2025 22:24 Ответить
то супроводження флотом щось типу червоної доріжки яку G.I. Joeстоячи раком розкатували перед ****** на Алясці. 🤔
показать весь комментарий
11.12.2025 22:25 Ответить
Жаль немає там наших магур.
показать весь комментарий
11.12.2025 22:29 Ответить
поки що немає...
показать весь комментарий
11.12.2025 22:41 Ответить
почотно???
показать весь комментарий
11.12.2025 22:35 Ответить
Хто iх там розумiе в британському етикетi. Клуб джентельменiв!
показать весь комментарий
11.12.2025 23:01 Ответить
 
 