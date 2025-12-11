Флот Великобритании сопроводил российскую подводную лодку до пролива Ла-Манш

Королевский флот Великобритании заявил, что отслеживал российскую подводную лодку до пролива Ла-Манш с целью "защиты" британских вод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Перехват субмарины россиян

Британский танкер сопровождал российскую подводную лодку "Краснодар", когда та двигалась на поверхности из Северного моря через пролив Дувр в Ла-Манш.

В Великобритании отметили, что были готовы "перейти к противолодочным операциям", если бы "Краснодар" погрузился под воду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания отстает в производстве оружия от РФ, Европе нужны годы, - BBC

Другие инциденты

Инцидент стал очередным в серии случаев активности российского флота в британских водах. Правительство Великобритании заявляет, что за последние два года количество российских судов, представляющих угрозу британским водам, выросло на 30%. Россия утверждает, что провоцирует ситуацию Великобритания.

Российская подводная лодка и ее буксир "Алтай" отслеживались танкером Королевского флота Tidesurge, на борту которого находился специализированный вертолет Merlin.

Капитан Джеймс Аллен, командир Tidesurge, заявил, что судно обеспечило "демонстрацию присутствия и эффект сдерживания во время нашего перехода из Северного моря в Ла-Манш".

Военно-морские силы Великобритании продолжали сопровождать российскую подводную лодку и ее буксир, пока те не приблизились к северо-западу Франции, после чего наблюдение передали союзнику по НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные Франции открыли огонь по БПЛА, которые летали над базой атомных подводных лодок