Флот Великобритании сопроводил российскую подводную лодку до пролива Ла-Манш
Королевский флот Великобритании заявил, что отслеживал российскую подводную лодку до пролива Ла-Манш с целью "защиты" британских вод.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Перехват субмарины россиян
Британский танкер сопровождал российскую подводную лодку "Краснодар", когда та двигалась на поверхности из Северного моря через пролив Дувр в Ла-Манш.
В Великобритании отметили, что были готовы "перейти к противолодочным операциям", если бы "Краснодар" погрузился под воду.
Другие инциденты
Инцидент стал очередным в серии случаев активности российского флота в британских водах. Правительство Великобритании заявляет, что за последние два года количество российских судов, представляющих угрозу британским водам, выросло на 30%. Россия утверждает, что провоцирует ситуацию Великобритания.
- Российская подводная лодка и ее буксир "Алтай" отслеживались танкером Королевского флота Tidesurge, на борту которого находился специализированный вертолет Merlin.
Капитан Джеймс Аллен, командир Tidesurge, заявил, что судно обеспечило "демонстрацию присутствия и эффект сдерживания во время нашего перехода из Северного моря в Ла-Манш".
Военно-морские силы Великобритании продолжали сопровождать российскую подводную лодку и ее буксир, пока те не приблизились к северо-западу Франции, после чего наблюдение передали союзнику по НАТО.
- Б-265 "Краснодар" — дизель-электрическая подводная лодка, входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ РФ.
