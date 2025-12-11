Флот Британії супроводив російську субмарину до протоки Ла-Манш
Королівський флот Британії заявив, що відстежував російський підводний човен до протоки Ла-Манш з метою "захисту" британських вод.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Перехоплення субмарини росіян
Британський танкер супроводжував російський підводний човен "Краснодар", коли той рухався на поверхні з Північного моря через протоку Дувр у Ла-Манш.
У Британії зазначили, що були готові "перейти до протичовнових операцій", якби "Краснодар" занурився під воду.
Інші інциденти
Інцидент став черговим у серії випадків активності російського флоту у британських водах. Уряд Британії заявляє, що за останні два роки кількість російських суден, які становлять загрозу британським водам, зросла на 30%. Росія стверджує, що провокує ситуацію Британія.
- Російський підводний човен та його буксир "Алтай" відстежувався танкером Королівського флоту Tidesurge, на борту якого був спеціалізований вертоліт Merlin.
Капітан Джеймс Аллен, командир Tidesurge, заявив, що судно забезпечило "демонстрацію присутності й ефект стримування під час нашого переходу з Північного моря до Ла-Маншу".
Військово-морські сили Британії продовжували супроводжувати російський підводний човен та його буксир, доки ті не наблизилися до північного заходу Франції, після чого спостереження передали союзнику по НАТО.
- Б-265 "Краснодар" — дизель-електричний підводний човен, що входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль