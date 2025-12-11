Флот Британії супроводив російську субмарину до протоки Ла-Манш

Королівський флот Британії заявив, що відстежував російський підводний човен до протоки Ла-Манш з метою "захисту" британських вод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

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Перехоплення субмарини росіян

Британський танкер супроводжував російський підводний човен "Краснодар", коли той рухався на поверхні з Північного моря через протоку Дувр у Ла-Манш.

У Британії зазначили, що були готові "перейти до протичовнових операцій", якби "Краснодар" занурився під воду.

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Інші інциденти

Інцидент став черговим у серії випадків активності російського флоту у британських водах. Уряд Британії заявляє, що за останні два роки кількість російських суден, які становлять загрозу британським водам, зросла на 30%. Росія стверджує, що провокує ситуацію Британія.

Російський підводний човен та його буксир "Алтай" відстежувався танкером Королівського флоту Tidesurge, на борту якого був спеціалізований вертоліт Merlin.

Капітан Джеймс Аллен, командир Tidesurge, заявив, що судно забезпечило "демонстрацію присутності й ефект стримування під час нашого переходу з Північного моря до Ла-Маншу".

Військово-морські сили Британії продовжували супроводжувати російський підводний човен та його буксир, доки ті не наблизилися до північного заходу Франції, після чого спостереження передали союзнику по НАТО.

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