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Новини Російський флот
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Флот Британії супроводив російську субмарину до протоки Ла-Манш

Російський підводний човен відстежувався танкером Королівського флоту Британії

Королівський флот Британії заявив, що відстежував російський підводний човен до протоки Ла-Манш з метою "захисту" британських вод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC

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Перехоплення субмарини росіян

Британський танкер супроводжував російський підводний човен "Краснодар", коли той рухався на поверхні з Північного моря через протоку Дувр у Ла-Манш.

У Британії зазначили, що були готові "перейти до протичовнових операцій", якби "Краснодар" занурився під воду.

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Інші інциденти

Інцидент став черговим у серії випадків активності російського флоту у британських водах. Уряд Британії заявляє, що за останні два роки кількість російських суден, які становлять загрозу британським водам, зросла на 30%. Росія стверджує, що провокує ситуацію Британія.

  • Російський підводний човен та його буксир "Алтай" відстежувався танкером Королівського флоту Tidesurge, на борту якого був спеціалізований вертоліт Merlin.

Капітан Джеймс Аллен, командир Tidesurge, заявив, що судно забезпечило "демонстрацію присутності й ефект стримування під час нашого переходу з Північного моря до Ла-Маншу".

Військово-морські сили Британії продовжували супроводжувати російський підводний човен та його буксир, доки ті не наблизилися до північного заходу Франції, після чого спостереження передали союзнику по НАТО.

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  • Б-265 "Краснодар" — дизель-електричний підводний човен, що входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ РФ.

Автор: 

Велика Британія (5999) підводний човен (113) росія (70572) Чорноморський флот рф (633) перехоплення (385)
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Топ коментарі
+10
а могли б дрон в борта і спостерігати як риби обживають нове житло .
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11.12.2025 22:21 Відповісти
+7
Коли росіяни отруїли Олександра Литвиненка, громадянина Британії, Сергія Скрипаля, теж британця, разом з природною англійкою, Велика Британия зробила аж нічого. Потужно зассали.
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11.12.2025 22:21 Відповісти
+6
Тобто, виконують роль дворецького: проведіть гостя до виходу....
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11.12.2025 22:23 Відповісти

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