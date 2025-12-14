РУС
Путин хочет восстановить СССР. Россия не остановится на Украине, - Мерц

Мерц: если упадет Украина, Путин пойдет дальше

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что умиротворение России может привести к более масштабной войне в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Путин не остановится. И если Украина падет, он не остановится", - заявил канцлер в субботу, 13 декабря, в Мюнхене, на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС), который входит вместе с его партией Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в правительственную коалицию.

Мерц заявил, что Путин заинтересован в "фундаментальном изменении границ в Европе" и восстановлении Советского Союза в его прежних границах. Это, по его убеждению, представляет "огромную угрозу, в том числе военную, для стран, которые когда-то были частью этой империи".

Мерц сравнил политику Путина с 1938 годом

Канцлер оценил исторические аналогии в отношении внешней политики. По его мнению, Первую мировую войну 1914 года использовать в качестве примера неправильно, тогда как события 1938 года и Мюнхенское соглашение являются более релевантными.

"Тогда Адольф Гитлер увидел, что его имперские экспансионистские амбиции усиливаются политикой умиротворения европейских государств, и через год начал Вторую мировую войну", - пояснил Мерц.

Мерц заявил, что дальнейшая помощь Украине и единство Европы в сотрудничестве с Великобританией остаются ключевыми приоритетами внешней и оборонной политики.

Он также подчеркнул важность сохранения НАТО и его эффективности, которая, по его мнению, неоднократно становилась предметом сомнений со стороны президента США Дональда Трампа.

Важно как можно дольше сохранить НАТО", - отметил Мерц.

Мерц констатировал "почти тектонический сдвиг мировых политических и экономических центров силы". Граждане Германии и европейцы находятся "прямо посреди этого процесса" и, как и США, должны защищать свои интересы, убежден канцлер.

Топ комментарии
+12
Ех, якби нам такого керівника....
Але ж - був! *****, наголосувалига "хоть поржом"...
14.12.2025 08:54 Ответить
+12
Вони хочуть ще гірще, не СССР, а російську імперію, в якій не буде навіть формальних прав як у республіки, це буде просто губернія матушкі-росії . Оскільки путін вважає, що України не існує, що її невідомо кто "прідумал", то буде тільки "вєлікій рускій нарот" і навіть не буде зовсім української иови.
14.12.2025 08:56 Ответить
+7
14.12.2025 09:04 Ответить
А далі - контролювати всю Німеччину , бо ж на правах побєдітєля імєют право!
14.12.2025 08:47 Ответить
ці виродки вже тут
приникли під виглядом німців
і родичів та знайомих попереселяли
і кожне, з родослівною німецької вівчарки
сунеться в поліцію, контроль, юриспруденцію та Ратхаузи і Бехьорде
вони проникають. як ракова пухлина.
Німеччина програє, якщо не перевірить ще раз добре
рускіх нємцев і не депортує
за державну зраду
Вони ж , неповноцінні, лізуть
в державні структури?
саме за це місце, яким вони "денно і нощно "працюють
на користь росії
потрібно й хапати.
14.12.2025 09:39 Ответить
Скоріше здохне, та і не срасср, він оновлює, а хоче територію захопити, бо китайці вже захопили більше ху... лостану чим воно придбало
14.12.2025 08:50 Ответить
Розумний дядько!
14.12.2025 08:52 Ответить
розумний дядько нехай прочитає таке...в 1990 році, з,їзд народних ізбранніков рсфср проголосував акт державного суверенітету республіки, чим розпочав парад суверенітетів, а відтак і розвал ссср...єльцин дуже хотів зайняти місце в кремлі...і він добився свого, наполігши на розвалі у біловезькій пущі...без союзу місце в кремлі стало вільним...потім росія три роки, до перевороту восени1993, святкувала день незалежності, ніхто не знає від кого))...а потім ,,я устал, я ухожу,, назначив свого прєємніка і той гірко плаче і сенає за союзом, який розвалив єльцин, котрий назначив його ж, цього прєємніка...отакий круговорт в головах їхніх...і це біда всім
14.12.2025 09:19 Ответить
..гірко плаче, стенає, заламує руки і тупотить ніжками на високих каблучках...
14.12.2025 09:21 Ответить
ну, той з'їзд - це був для совка т.зв. "чорний лебідь"... в житті кожної імперії таке трапляється!
І що це змінює?
Але, чомусь так думаю, Мерц, розумний дядько, знає і про цю історію, і дасть собі ради її правильно розуміти.
14.12.2025 09:31 Ответить
не в коня корм. як видно...
14.12.2025 09:35 Ответить
Ех, якби нам такого керівника....
Але ж - був! *****, наголосувалига "хоть поржом"...
14.12.2025 08:54 Ответить
14.12.2025 09:04 Ответить
Це як зіграти на піаніно !
14.12.2025 09:20 Ответить
Нашо тут ще один брехун ? Він ракети дав, які прямо обіцяв ?
14.12.2025 09:08 Ответить
Та мало що всім (в т.ч. німцям) обіцяла влада ЕрЗе... як мінімум - обіцяла не красти...
14.12.2025 09:33 Ответить
вони усі розумнішають у відставці на пенсії
бо нема відповідальності
а коли він міг він сцявся під себе про ескалацію
я все помню
14.12.2025 09:39 Ответить
ти щось плутаєш... навмисне?
Бо Мерцу до відставки... років так ще - зо два...
14.12.2025 09:56 Ответить
Мерц, ты кто такой, что на Адольфа-Алаисыча батон крошишь?
14.12.2025 08:54 Ответить
І шо ви робите щоб цього не сталось???
14.12.2025 08:55 Ответить
з огляду на невтішну перспективу вже мали б дати далекобійні ракети, для придушення потужностей підприємств впк, щоб ті не понавипускали зброї більше, з якою вже хоч не хоч, а треба захоплювати нові землі...європу, наприклад..
14.12.2025 09:25 Ответить
Виказують глибоку стурбованість, хіба цього мало?
14.12.2025 09:36 Ответить
А ні, ще закликають Україну воювати і й далі, ну, щоб Німеччині, борони Боже, не довелось воювати
14.12.2025 09:40 Ответить
два пива цьому пану!
14.12.2025 09:40 Ответить
Вони хочуть ще гірще, не СССР, а російську імперію, в якій не буде навіть формальних прав як у республіки, це буде просто губернія матушкі-росії . Оскільки путін вважає, що України не існує, що її невідомо кто "прідумал", то буде тільки "вєлікій рускій нарот" і навіть не буде зовсім української иови.
14.12.2025 08:56 Ответить
То шо з цього випливає - допомагайте сильніше зброєю - як маленька Данія - віддала всю арту
14.12.2025 08:57 Ответить
Все три штуки?
14.12.2025 09:06 Ответить
З хвостиком + 27 одиниць
14.12.2025 09:08 Ответить
на Україні путлер не зупиниться - він під далі, йолопе.
Коли вже цим куколдам в Європі це дійде
14.12.2025 09:00 Ответить
От-от: новий міропорядок т.зв. во главє сроссієй.
14.12.2025 09:23 Ответить
І хоче створити новий варшавський договір зі східною Німеччиною
14.12.2025 09:00 Ответить
Нарешті! Нарешті усвідомили і сказали це вголос! Бо вам про це кажуть з 2022 року!
14.12.2025 09:01 Ответить
Это все говорится для Америки, сами они ничего не будут делать.
14.12.2025 09:04 Ответить
постав себе на місце багатого бюргера у баварії
ти підеш воювати? 😂
вони усі здриснуть бо там точно ніхто кордони не зможе закрити
політики це розуміють
14.12.2025 09:42 Ответить
Трамп їх в америку запрошує, різного сомалійського зброду не хоче...
14.12.2025 09:57 Ответить
Пристрасті для бюргер сітізен, щоб готувалися к перерозподілу грошей із своїх кішень в впк німеччини.
14.12.2025 09:04 Ответить
І що, він тепер відправить нам на допомогу свою армію? Чи закриє небо над Україною? Чи хоча б передать Taurus'и?

Ні? Тоді навіщо потрібен цей черговий потужно-порожній пиз***ж?
14.12.2025 09:20 Ответить
А хто ще сумнівається?
14.12.2025 09:25 Ответить
- Мерц, дай Тауруси і гроші!
- Припиніть красти!
- У нас війна!
- Тим більше: припиніть красти, все дамо.
- Не дасте - програємо.
- Ви програєте, бо крадете у власної армії!
- Рано чи пізно ви дасте нам ці кляті Тауруси! ... і гроші!
- Коли припините красти.
- Мерц не хоче перемоги України!
14.12.2025 09:34 Ответить
вагається, шальки терез ,,за,, попри крадіїв, іще не перетягують
14.12.2025 09:38 Ответить
То може перестанете підтримувати криворіжського мародера і заявите українцям, що для оборони України потрібно усунути сина ізраїлевого від влади
14.12.2025 09:46 Ответить
Може їм ще перестатити купляти енергоносії у росіян ?
14.12.2025 09:48 Ответить
Золотые слова. Эту мыслю кристализировать бы в году так 2014м. Ну хотя бы в 2022м. А теперь уже поздно. Это так, очередная обеспокоенность. А пока что даже все знакомые беженцы уже давно покинувшие страны балти или Польшу, начинают понемногу петлять и с Германии. В основном в сторону Испании и Британии.
14.12.2025 09:57 Ответить
Вони розуміють, що вони наступні, якщо Україна впаде, але вводити свої війська на допомогу українській армії не збираються, навіть збивати ракети і шахеди своєю авіацією не хочуть в нашому небі. Схоже на якийсь розлад свідомості і у них. Бо виглядає так, що за рахунок життів українців, вони хочуть максимально довго продовжити безхмарне життя європейців, а влада США - американців. Але таке відтягування боляче вдарить потім, не так, як резинка на трусах.
14.12.2025 10:01 Ответить
пане мерц у вересні 1939 року друга армія світу фюрера всіх німців адольфа разом з ..першою.. армією сраліна роздавили польщу удвох і поділили потім адольф положив *** на дружбана йосипа на ..пакт про ненапад.. і гнав червону нєпобєдімую армію аж до волги . потім німців гнали назад і за півтора роки вийшли на кордони рейху за допомогою союзників . а зараз ..друга.. армія ***ля вже півтора року не може взяти покровськ --- пане мерц ти ж не такий тупий як трамп дай нам ..тауруси.. дай нам побільше ппо . дай нам снаряди і ***ло до твого фатерлянду не долізе бо пропогандони кремля вже згадали що варшава була колись містом рос.імперіі
14.12.2025 10:04 Ответить
 
 