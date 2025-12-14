Путин хочет восстановить СССР. Россия не остановится на Украине, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что умиротворение России может привести к более масштабной войне в Европе.

об этом пишет DW.

"Путин не остановится. И если Украина падет, он не остановится", - заявил канцлер в субботу, 13 декабря, в Мюнхене, на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС), который входит вместе с его партией Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в правительственную коалицию.

Мерц заявил, что Путин заинтересован в "фундаментальном изменении границ в Европе" и восстановлении Советского Союза в его прежних границах. Это, по его убеждению, представляет "огромную угрозу, в том числе военную, для стран, которые когда-то были частью этой империи".

Мерц сравнил политику Путина с 1938 годом

Канцлер оценил исторические аналогии в отношении внешней политики. По его мнению, Первую мировую войну 1914 года использовать в качестве примера неправильно, тогда как события 1938 года и Мюнхенское соглашение являются более релевантными.

"Тогда Адольф Гитлер увидел, что его имперские экспансионистские амбиции усиливаются политикой умиротворения европейских государств, и через год начал Вторую мировую войну", - пояснил Мерц.

Мерц заявил, что дальнейшая помощь Украине и единство Европы в сотрудничестве с Великобританией остаются ключевыми приоритетами внешней и оборонной политики.

Он также подчеркнул важность сохранения НАТО и его эффективности, которая, по его мнению, неоднократно становилась предметом сомнений со стороны президента США Дональда Трампа.

Важно как можно дольше сохранить НАТО", - отметил Мерц.

Мерц констатировал "почти тектонический сдвиг мировых политических и экономических центров силы". Граждане Германии и европейцы находятся "прямо посреди этого процесса" и, как и США, должны защищать свои интересы, убежден канцлер.

