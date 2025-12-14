Путін хоче відновити СРСР. Росія не зупиниться на Україні, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що умиротворення Росії може призвести до масштабнішої війни в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

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"Путін не зупиниться. І якщо Україна впаде, він не зупиниться", - заявив канцлер у суботу, 13 грудня, у Мюнхені, на партійному з'їзді Християнсько-соціального союзу (ХСС), який входить разом із його партією Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) до урядової коаліції.

Мерц заявив, що Путін зацікавлений у "фундаментальній зміні кордонів в Європі" і відновленні Радянського Союзу в його колишніх кордонах. Це, на його переконання, становить "величезну загрозу, зокрема й воєнну, для країн, які колись були частиною цієї імперії".

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Мерц порівняв політику Путіна з 1938 роком

Канцлер оцінив історичні аналогії щодо зовнішньої політики. На його думку, Першу світову війну 1914 року використовувати як приклад неправильно, тоді як події 1938 року та Мюнхенська угода є більш релевантними.

"Тоді Адольф Гітлер побачив, що його імперські експансіоністські амбіції посилюються політикою умиротворення європейських держав, і за рік розпочав Другу світову війну", - пояснив Мерц.

Мерц заявив, що подальша допомога Україні та єдність Європи у співпраці з Великою Британією залишаються ключовими пріоритетами зовнішньої та безпекової політики.

Він також наголосив на важливості збереження НАТО та його ефективності, яка, на його думку, неодноразово ставала предметом сумнівів з боку президента США Дональда Трампа.

Важливо якомога довше зберегти НАТО", - зазначив Мерц.

Мерц констатував "майже тектонічний зсув світових політичних та економічних центрів сили". Німці та європейці перебувають "прямо посеред цього процесу" і, як і США, повинні захищати свої інтереси, переконаний канцлер.

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