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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Росія хоче знищити НАТО, - заява головнокомандувача ЗС Британії

Британський головком закликає активізуватися через загрозу РФ

Головнокомандувач ЗС Великої Британії сер Річард Найтон звернеться до британців із закликом готуватися до стримування ширшої війни в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Sky News.

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Зазначається,  що у своїй заяві головнокомандувач заявить, що війна Росії в Україні показала готовність російського диктатора Володимира Путіна атакувати своїх сусідів, що становить загрозу всьому НАТО, включаючи Велику Британію.

Пріорітет на обороні та стійкості НАТО

Головнокомандувач підкреслить, що російське керівництво ясно дає зрозуміти, що хоче кинути виклик, обмежити, розділити і зрештою знищити НАТО. Найтон наголосить, що питання оборони та стійкості мають стати пріоритетними для всіх громадян країни, порівнюючи це з загальнонаціональним закликом до дій, подібним до того, що був під час Холодної війни.

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Що передувало?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що умиротворення Росії може призвести до масштабнішої війни в Європі. Він зазначив, що Путін зацікавлений у "фундаментальній зміні кордонів в Європі" і відновленні Радянського Союзу в його колишніх кордонах. Це, на його переконання, становить "величезну загрозу, зокрема й воєнну, для країн, які колись були частиною цієї імперії".

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Велика Британія (6003) НАТО (7267) росія (70621)
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Топ коментарі
+8
Як можна " знищите" те, чого в реальності і не існує? От приєднаєтесь до ЗСУ тоді і можна щось говорити...
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15.12.2025 09:34 Відповісти
+6
Кого там знищувати? Купку занепокоєних?
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15.12.2025 09:36 Відповісти
+4
Саме так. решка вже намагається диктувати, кому приєднуватися до НАТО
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15.12.2025 09:31 Відповісти

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