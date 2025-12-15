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Канцлер Німеччини пропонує РФ зупинити обстріли на Різдво

Фрідріх Мерц про різдвяне перемир’я з Росією

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив пропозицію щодо можливого різдвяного перемир’я з Росією. Він зазначив, що російська сторона могла б на декілька днів припинити обстріли, що стало б першим кроком до мирного врегулювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мерц говорив на пресконференції у Берліні.

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Німецький канцлер наголосив, що війна упродовж останніх тижнів і місяців здебільшого завдає шкоди цивільному населенню, зокрема руйнує дитячі садки та школи, фактично здійснюючи терор проти мирних громадян України.

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Різдвяне перемир’я як перший крок до миру

Мерц також підкреслив, що від дій Росії залежить подальший розвиток ситуації.

"М’яч зараз на столі у російської сторони", — зазначив він, закликаючи до конструктивних та тверезих переговорів, які могли б привести до тривалого миру в Україні.

Канцлер додав, що короткочасне перемир’я могло б стати сигналом для початку більш масштабного та стабільного врегулювання війни.

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Шанс на справжній мир

Під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським Фрідріх Мерц заявив, що під час дводенних перемовин у Берліні вдалося досягти "важливого прогресу" в узгодженні спільної переговорної позиції України, США та Європи. 

Політик наголосив, що Росія грає на час і ставить максимальні вимоги, одночасно ведучи загарбницьку війну.

Також Мерц озвучив п’ять цілей, які мають бути досягнуті на перемовинах щодо завершення війни в Україні:

  • Встановлення миру, який зберігає суверенність України.
  • Мир має бути забезпечений суттєвими гарантіями з боку США та Європи.
  • Умови миру мають бути розроблені спільно усіма сторонами, включно із США та Європою.
  • Мир не повинен негативно впливати на єдність та силу НАТО та ЄС.
  • Мир повинен зберегти європейську перспективу України та сприяти її відновленню.

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Автор: 

перемир’я (1069) війна в Україні (8628) Мерц Фрідріх (466)
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Топ коментарі
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Європа - край розових поні
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15.12.2025 20:17 Відповісти
+5
Кацапи різдво бухають 7 сінчя.
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15.12.2025 20:19 Відповісти
+5
Хоч подякуйте пану Мерцу, которий хвилюється за Україну і щось таки пробує робити. А наше МЗС, щось робить?! Ну хіба що всіляких "корабельних сосен" прилаштовує в теплі країни. А сьогодні стало відомо, що в Іспанію зєрмачня призначила нову послицю - Соколовську в которої профільної освіти -"0", досвіду дипломатичної роботи - "0" і саме прикольне, що ця сосалка даже не знає іспанської мови.
А ви кажете, що хтось щось нам мало робить!
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15.12.2025 20:25 Відповісти

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