Канцлер Німеччини пропонує РФ зупинити обстріли на Різдво

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив пропозицію щодо можливого різдвяного перемир’я з Росією. Він зазначив, що російська сторона могла б на декілька днів припинити обстріли, що стало б першим кроком до мирного врегулювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мерц говорив на пресконференції у Берліні.

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Німецький канцлер наголосив, що війна упродовж останніх тижнів і місяців здебільшого завдає шкоди цивільному населенню, зокрема руйнує дитячі садки та школи, фактично здійснюючи терор проти мирних громадян України.

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Різдвяне перемир’я як перший крок до миру

Мерц також підкреслив, що від дій Росії залежить подальший розвиток ситуації.

"М’яч зараз на столі у російської сторони", — зазначив він, закликаючи до конструктивних та тверезих переговорів, які могли б привести до тривалого миру в Україні.

Канцлер додав, що короткочасне перемир’я могло б стати сигналом для початку більш масштабного та стабільного врегулювання війни.

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Шанс на справжній мир

Під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським Фрідріх Мерц заявив, що під час дводенних перемовин у Берліні вдалося досягти "важливого прогресу" в узгодженні спільної переговорної позиції України, США та Європи.

Політик наголосив, що Росія грає на час і ставить максимальні вимоги, одночасно ведучи загарбницьку війну.

Також Мерц озвучив п’ять цілей, які мають бути досягнуті на перемовинах щодо завершення війни в Україні:

Встановлення миру, який зберігає суверенність України.

Мир має бути забезпечений суттєвими гарантіями з боку США та Європи.

Умови миру мають бути розроблені спільно усіма сторонами, включно із США та Європою.

Мир не повинен негативно впливати на єдність та силу НАТО та ЄС.

Мир повинен зберегти європейську перспективу України та сприяти її відновленню.

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