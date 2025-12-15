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Новини Мирні перемовини Розмова Трампа і Зеленського
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Трамп проведе сьогодні розмову з Зеленським та лідерами Європи щодо стану переговорів, - ЗМІ

Трамп та Зеленський проведуть розмову 15 грудня

Дональд Трамп сьогодні, 15 грудня, проведе телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами щодо стану переговорів у Берліні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Welt, про це заявив американський високопосадовець.

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Що відомо

"За інформацією джерел у Вашингтоні, президент США Дональд Трамп сьогодні проведе телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами щодо стану переговорів з Україною", - йдеться у повідомленні.

Посадовець також сказав виданню, що угода, яка обговорюється в Берліні, включає "дуже сильні" гарантії безпеки США для України, за зразком пакту про взаємну оборону НАТО, а також "дуже сильне стримування" за допомогою американської зброї. США очікують, що Росія схвалить цю угоду.

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Переговори США та України у Берліні

  • Нагадаємо, 15 грудня в Берліні відбувся другий день перемовин делегацій України й США щодо плану завершення російсько-української війни.
  • Наприкінці листопада у США підготували "мирний план" щодо російсько-української війни. Спершу він включав 28 пунктів. Серед них такі: від України вимагатимуть поступитися рештою Донбасу; удвічі скоротити чисельність ЗСУ; заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях; визнати російську мову державною тощо.
  • Цей план широко розкритикували як в Україні, так і за кордоном, називаючи його переліком російських бажань та фактично примусом до капітуляції.
  • 2 грудня Володимир Зеленський заявив, що оновлена версія проєкту мирного плану містить 20 пунктів й угода стала більш проукраїнською.

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Автор: 

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Топ коментарі
+5
Коли взагалі Україна уповноважила США бути посередником?
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15.12.2025 20:02 Відповісти
+3
""дуже сильні" гарантії безпеки США для України" звучить якось подебільному. Гіпер супер сильні ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США Україна відчуває вже з 2014.
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15.12.2025 20:08 Відповісти
+3
"агент краснов" із шефом "кулом" попередньо вже "шифровками обмінялися...
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15.12.2025 20:11 Відповісти

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