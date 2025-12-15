Зеленський: позиції щодо територій поки що різні

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація фактично безперервно веде перемовини з представниками США з метою досягнення результату, який відповідатиме інтересам українського народу.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на заяву глави держави під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

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За словами українського глави, переговорний процес є складним, зокрема через питання, пов’язані з територіями. Зеленський наголосив, що ці теми активно обговорюються, однак позиції сторін наразі не повністю збігаються.

"Не всі питання прості, особливо ті, що стосуються територій. Діалог щодо цього був достатній, і я відверто сказав про нашу позицію. Для мене важливо, що партнери її почули", — зазначив президент України.

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Переговори з США та складні питання

Зеленський підкреслив, що попри розбіжності всі сторони налаштовані на пошук справедливих рішень із повагою до України. За його словами, робота триває практично цілодобово, а переговори мають на меті наблизити реальне завершення війни.

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Координація з європейськими партнерами

Глава держави також повідомив про подальші зустрічі та постійну координацію дій із канцлером Німеччини та іншими європейськими лідерами. Він подякував партнерам за підтримку та активну участь у формуванні переговорного порядку денного.

Президент наголосив, що Україна готова працювати максимально конструктивно, щоб підсумкова угода була сильною та справедливою.

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США вважають, що вирішено 90% суперечностей

Тим часом Сполучені Штати вважають, що під час перемовин у Берліні було вирішено 90% суперечливих питань, що стосуються мирної угоди між Росією та Україною. Заяву неназваного посадовця США наводить Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, Трамп вважає, що зможе переконати Росію погодитися на те, щоб Україна мала гарантії, подібні до статті 5 НАТО.

Це стосується принципу Альянсу, згідно з яким напад на одного члена НАТО є нападом на всіх.

Reuters пише, що американські переговірники під час перемовин в у Берліні заявили українській стороні, що Київ має погодитися на виведення своїх військ з усієї Донецької області.

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