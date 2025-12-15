США вважають, що вирішено 90% суперечностей у мирній угоді між РФ та Україною, - Sky News

Сполучені Штати вважають, що під час перемовин у Берліні було вирішено 90% суперечливих питань, що стосуються мирної угоди між Росією та Україною.

Заяву неназваного посадовця США наводить Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Обговорювали гарантії безпеки

Фокусом перемовин України та США, за його словами, були гарантії безпеки. Трамп вважає, що зможе переконати Росію погодитися на те, щоб Україна мала гарантії, подібні до статті 5 НАТО.

За словами офіційного представника, Дональд Трамп вірить, що зможе переконати Росію погодитися на надання Україні гарантій, подібних до статті 5. Це стосується принципу НАТО, згідно з яким напад на одного члена НАТО є нападом на всіх.

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Обговорення територіальних питань

Американський чиновник додав, що після останніх переговорів відбулися зрушення у вирішенні питань між Росією та Україною, а також відбулися глибші дискусії щодо територій.

Чиновник заявив, що Росія буде відкрита до вступу України до Європейського Союзу, і що США вірять, що Росія прийме гарантії, передбачені угодою.

Тим часом Reuters пише, що американські переговірники під час переговорів у Берліні заявили українській стороні, що Київ має погодитися на виведення своїх військ з усієї Донецької області.

Після завершення переговорів Україна запросила продовження переговорів, з територіальних питань все ще існують серйозні перешкоди, додав американський посадовець.

"На Київ чиниться сильний тиск з боку Трампа, щоб він пішов на поступки Росії, аби припинити найсмертоносніший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, який розпочався з вторгнення Москви у 2022 році. Українські чиновники у публічних коментарях зберігають оптимістичний тон", - зазначили журналісти.

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