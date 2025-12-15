США считают, что решено 90% противоречий в мирном соглашении между РФ и Украиной, - Sky News

Соединенные Штаты считают, что во время переговоров в Берлине было решено 90% спорных вопросов, касающихся мирного соглашения между Россией и Украиной.

Заявление неназванного чиновника США приводит Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Обсуждали гарантии безопасности

Фокусом переговоров Украины и США, по его словам, были гарантии безопасности. Трамп считает, что сможет убедить Россию согласиться на то, чтобы Украина имела гарантии, подобные статье 5 НАТО.

По словам официального представителя, Дональд Трамп верит, что сможет убедить Россию согласиться на предоставление Украине гарантий, подобных статье 5. Это касается принципа НАТО, согласно которому нападение на одного члена НАТО является нападением на всех.

Обсуждение территориальных вопросов

Американский чиновник добавил, что после последних переговоров произошли сдвиги в решении вопросов между Россией и Украиной, а также состоялись более глубокие дискуссии по территориям.

Чиновник заявил, что Россия будет открыта для вступления Украины в Европейский Союз, и что США верят, что Россия примет гарантии, предусмотренные соглашением.

Между тем Reuters пишет, что американские переговорщики во время переговоров в Берлине заявили украинской стороне, что Киев должен согласиться на вывод своих войск со всей Донецкой области.

После завершения переговоров Украина запросила продолжение переговоров, по территориальным вопросам все еще существуют серьезные препятствия, добавил американский чиновник.

"На Киев оказывается сильное давление со стороны Трампа, чтобы он пошел на уступки России, чтобы прекратить самый смертоносный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, который начался с вторжения Москвы в 2022 году. Украинские чиновники в публичных комментариях сохраняют оптимистичный тон", - отметили журналисты.

