1 847 29

США считают, что решено 90% противоречий в мирном соглашении между РФ и Украиной, - Sky News

Чиновник США оценил переговоры в Берлине о мире в Украине

Соединенные Штаты считают, что во время переговоров в Берлине было решено 90% спорных вопросов, касающихся мирного соглашения между Россией и Украиной.

Заявление неназванного чиновника США приводит Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Обсуждали гарантии безопасности

Фокусом переговоров Украины и США, по его словам, были гарантии безопасности. Трамп считает, что сможет убедить Россию согласиться на то, чтобы Украина имела гарантии, подобные статье 5 НАТО.

По словам официального представителя, Дональд Трамп верит, что сможет убедить Россию согласиться на предоставление Украине гарантий, подобных статье 5. Это касается принципа НАТО, согласно которому нападение на одного члена НАТО является нападением на всех.

Обсуждение территориальных вопросов

Американский чиновник добавил, что после последних переговоров произошли сдвиги в решении вопросов между Россией и Украиной, а также состоялись более глубокие дискуссии по территориям.

Чиновник заявил, что Россия будет открыта для вступления Украины в Европейский Союз, и что США верят, что Россия примет гарантии, предусмотренные соглашением.

  • Между тем Reuters пишет, что американские переговорщики во время переговоров в Берлине заявили украинской стороне, что Киев должен согласиться на вывод своих войск со всей Донецкой области.
  • После завершения переговоров Украина запросила продолжение переговоров, по территориальным вопросам все еще существуют серьезные препятствия, добавил американский чиновник.

"На Киев оказывается сильное давление со стороны Трампа, чтобы он пошел на уступки России, чтобы прекратить самый смертоносный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, который начался с вторжения Москвы в 2022 году. Украинские чиновники в публичных комментариях сохраняют оптимистичный тон", - отметили журналисты.

+12
це цифра для трампа: щоб дідуган почув, що його потужні 2 менеджери (вітьков та кушнір) майже все порішали.

переводячи на притомний: досягнуто 0% результату. Бо поки немає консенсусу по територіях і по НАТО, всі інші 90% пунктів, та хоч 99.9% - це ніщо.
15.12.2025 19:37 Ответить
+4
слава богу
15.12.2025 19:26 Ответить
+3
Так пахне що аж смердить.
15.12.2025 19:47 Ответить
слава богу
15.12.2025 19:26 Ответить
Дай Боже миру
15.12.2025 19:39 Ответить
Можна навіть 99, 9% "порєшать" - але коли "Баба-Яга" проти, то тут не попреш
Тим більш, якщо зять приїхав і "За" , а невістка проти!
15.12.2025 19:28 Ответить
Сподіваюсь, всеж настала черга тепер тиснути на раїсю.
15.12.2025 19:29 Ответить
Може дійсно до чогось більш менш нормального домовляться.
15.12.2025 19:32 Ответить
До чого? Довіряти тромбу, як і сша в цілому, не можна. Це всесвітні кидали.
15.12.2025 20:20 Ответить
А, Європа не кидали, ні ну звісно на словах вони з нами.
15.12.2025 20:34 Ответить
Непогано. Давайте ті 10% швидше вирішуйте і пора закінчувати війну.
15.12.2025 19:33 Ответить
Якраз тi 10% i неможливо вирiшити, бо пуйло нехоче
15.12.2025 19:39 Ответить
США "вірять"… Шо, оп'ять?
15.12.2025 19:34 Ответить
це цифра для трампа: щоб дідуган почув, що його потужні 2 менеджери (вітьков та кушнір) майже все порішали.

переводячи на притомний: досягнуто 0% результату. Бо поки немає консенсусу по територіях і по НАТО, всі інші 90% пунктів, та хоч 99.9% - це ніщо.
15.12.2025 19:37 Ответить
щодо НАТО, ж уже вирішили.
15.12.2025 19:50 Ответить
В повітрі пахне міром.
Русскім міром....
15.12.2025 19:41 Ответить
Так пахне що аж смердить.
15.12.2025 19:47 Ответить
ще одна мантра що скоро буде МИР, але, але .... ху*ло та кацапи не хочуть миру.
15.12.2025 19:43 Ответить
АХАХАХАХАХХАХАХАХАХХ НЄ))

- точно буде про російську державну
- тобто буде про віддати від те що в них записано в конституції
- тобто буде вернути їх вплив в вигляді телеканалів і церкви
15.12.2025 19:44 Ответить
Що, перекладач заглючило?
15.12.2025 20:22 Ответить
А ***** погодиться?
15.12.2025 19:45 Ответить
А чого це кацапи мають вирішувати які гарантії безпеки від НАТО отримає Україна. Вони що вже керують НАТО?
15.12.2025 19:46 Ответить
Хто повірить США, буде чіплятись за шассі літака та падати вниз. Супердурень - це такий дурень, що йому одного Бадапешта мало. А були і угоди з США по утилізації мільйнів снарядів, ракет, літаків. США і не погані і не хороші, їм Україна просто до жопи, та її проблеми. Після миру всі забудуть про гарантії, і не завтра, а одразу після угоди.
15.12.2025 19:47 Ответить
просто ***..ла не устраює Україна як держава , буде війна і далі
15.12.2025 20:06 Ответить
мабуть решта 10% це якась мелочь типу територій
15.12.2025 20:13 Ответить
всім відомо що США новий союзник кацапів, ось шо значить їбанат президент
15.12.2025 20:27 Ответить
Щось клоун вже про копалини не згадує...
15.12.2025 20:29 Ответить
Рудий ніколи не дасть жодних гарантій. Його мета проста - зас тавити Україну прийняти капітулірен і отримати мзду від Окурка. З ХАМАСОМ він в Катара забрав Боїнг і нічого не підписав. Того і послав бариг, щоб не було ніякого офіціозу від США. Там і рух підписаний Рудим закон про супротив агресорів Китаю та Росії.
15.12.2025 20:32 Ответить
🤣 рудий дурко напевно позаштатний комік кварталу )))))))
15.12.2025 20:40 Ответить
без границ 1991 года нахер ничего не надо!
15.12.2025 20:45 Ответить
І це особливо напрягає, знаючи що сша пропихує повністю прорашистську позицію
15.12.2025 21:21 Ответить
Вангую, что рф не подпишет договор, независимо от того на какие уступки пойдет Украина.
15.12.2025 21:34 Ответить
 
 