1 185 19

Сейчас появился шанс на настоящий мирный процесс для Украины, - Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ходе двухдневных переговоров в Берлине удалось достичь "важного прогресса" в согласовании общей переговорной позиции Украины, США и Европы.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

Мирный процесс

"Сейчас появился шанс на настоящий мирный процесс для Украины. Положительная динамика в мирных переговорах была бы невозможна без упорной работы США и Дональда Трампа", - убежден Мерц.

Политик подчеркнул, что Россия играет на время и ставит максимальные требования, одновременно ведя захватническую войну: 

"В конфиденциальных беседах мы подробно объяснили наши позиции и внимательно слушали друг друга. Я надеюсь, что сегодня вечером мы достигнем следующего прогресса, чтобы сомкнуть ряды между Украиной, США и Европой. В то же время мы хотим заставить Москву прекратить игру на время и открыться в сторону перемирия".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война РФ против Украины разрушила систему безопасности в Европе, - Мерц

Цели мирных переговоров

Мерц озвучил пять целей, которые должны быть достигнуты на переговорах по завершению войны в Украине:

  • Установление мира, который сохраняет суверенитет Украины.
  • Мир должен быть обеспечен существенными гарантиями со стороны США и Европы.
  • Условия мира должны быть разработаны совместно всеми сторонами, включая США и Европу.
  • Мир не должен негативно влиять на единство и силу НАТО и ЕС.
  • Мир должен сохранить европейскую перспективу Украины и способствовать ее восстановлению.

Читайте также: Трамп доволен результатами переговоров США с Украиной в Берлине, - СМИ

+4
Щось дуже загальні фрази.
Чому не ставиться питання повернення Україні окупованих територій в межах міжнародно визнаних кордонів? Чому не ставиться питання відповідальності агресора за розвязну війну та руйнування об'єктів господарського комплексу України? Чому не зазначаються в гарантіях посилення санкцій на агресора аж до виконання ним зобов'язань по міжнародному праву?
показать весь комментарий
15.12.2025 19:07 Ответить
+4
I цей туди ж, не набридло ще маячню нести ? ну нехоче пуйло нiякого миру, не-хо-че !!! ви хоч сто разiв там збирайтесь - це абсолютно марна трата часу!
показать весь комментарий
15.12.2025 19:08 Ответить
+2
У https://www.obozrevatel.com/ukr/location/rossiya/moskva/ Москві ввечері в неділю, 14 грудня, пролунали вибухи. До столиці країни-агресора долетіли дрони, армії РФ довелося застосовувати протиповітряну оборонуранці й незадовго до полудня 14 грудня аеропорти Московської області РФ тимчасово закривали через загрозу БПЛА.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:06 Ответить
Гарні салюти у Москві роботі Мерца на тусовках парочка ділляг зі США
показать весь комментарий
15.12.2025 19:08 Ответить
ДРОНИ СБУ ВТРЕТЄ АТАКУВАЛИ НАФТОВИДОБУВНІ ПЛАТФОРМИ "ЛУКОЙЛУ" В КАСПІЙСЬКОМУ МОРІ - ЗМІ

15 грудня, 2025, 15:59
показать весь комментарий
15.12.2025 19:16 Ответить
Головне щоб погасили світло русні у новорічну ніч, це свинособаки довго будуть згадувати!
показать весь комментарий
15.12.2025 19:26 Ответить
15.12.2025 19:07 Ответить
...Чому Ан Мур тільки ставить питання в коментах, а сам нічого не робить?
показать весь комментарий
15.12.2025 19:16 Ответить
в моєму віці - хіба що ставити питання. і пояснювати. Це також робота.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:23 Ответить
Всі пішли в пояснювачі , тож повертати території нікому.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:33 Ответить
Коли я ще служив - території не здавалися.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:00 Ответить
ну... такой простой вопрос, а кто будет отвечать за миллионы людей, которым принесли множество страданий в Украину из имперской России?
показать весь комментарий
15.12.2025 19:11 Ответить
Шанс є, а мирного процесу нема!
І чи буде?
показать весь комментарий
15.12.2025 19:12 Ответить
- Ти бачиш прогрес?
- Ні!
- І я ні, але він є!
показать весь комментарий
15.12.2025 19:16 Ответить
Какой именно процесс???отдать Украину поРаше и всё пучком???!!!да эта *************** неостановится!!!пока не исЗдохнет!!!как вы непонемаете простого что вы все лохи для путинаХуйла!!!!!!
показать весь комментарий
15.12.2025 19:19 Ответить
Ну, з Італії воно звичайно ж відніше
показать весь комментарий
15.12.2025 19:55 Ответить
Що він меле, таурус йому в дупу.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:51 Ответить
Мир повинен зберегти європейську перспективу України та сприяти її відновленню. МЕРЦ.,КОГО ТИ ПЛЯТЬ ТАКОЮ КУЙНЕЮ ТІШИШ???
показать весь комментарий
15.12.2025 20:02 Ответить
В майбутньому; був шанс додавити москальську імперію.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:07 Ответить
Де репараційний кредит, єврожлоби? Шанс у нас з'явився...Який шанс - капітулянський договір підмахнути?
показать весь комментарий
15.12.2025 20:10 Ответить
 
 