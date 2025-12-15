Сейчас появился шанс на настоящий мирный процесс для Украины, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ходе двухдневных переговоров в Берлине удалось достичь "важного прогресса" в согласовании общей переговорной позиции Украины, США и Европы.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

Мирный процесс

"Сейчас появился шанс на настоящий мирный процесс для Украины. Положительная динамика в мирных переговорах была бы невозможна без упорной работы США и Дональда Трампа", - убежден Мерц.

Политик подчеркнул, что Россия играет на время и ставит максимальные требования, одновременно ведя захватническую войну:

"В конфиденциальных беседах мы подробно объяснили наши позиции и внимательно слушали друг друга. Я надеюсь, что сегодня вечером мы достигнем следующего прогресса, чтобы сомкнуть ряды между Украиной, США и Европой. В то же время мы хотим заставить Москву прекратить игру на время и открыться в сторону перемирия".

Цели мирных переговоров

Мерц озвучил пять целей, которые должны быть достигнуты на переговорах по завершению войны в Украине:

Установление мира, который сохраняет суверенитет Украины.

Мир должен быть обеспечен существенными гарантиями со стороны США и Европы.

Условия мира должны быть разработаны совместно всеми сторонами, включая США и Европу.

Мир не должен негативно влиять на единство и силу НАТО и ЕС.

Мир должен сохранить европейскую перспективу Украины и способствовать ее восстановлению.

