Сейчас появился шанс на настоящий мирный процесс для Украины, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ходе двухдневных переговоров в Берлине удалось достичь "важного прогресса" в согласовании общей переговорной позиции Украины, США и Европы.
Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
Мирный процесс
"Сейчас появился шанс на настоящий мирный процесс для Украины. Положительная динамика в мирных переговорах была бы невозможна без упорной работы США и Дональда Трампа", - убежден Мерц.
Политик подчеркнул, что Россия играет на время и ставит максимальные требования, одновременно ведя захватническую войну:
"В конфиденциальных беседах мы подробно объяснили наши позиции и внимательно слушали друг друга. Я надеюсь, что сегодня вечером мы достигнем следующего прогресса, чтобы сомкнуть ряды между Украиной, США и Европой. В то же время мы хотим заставить Москву прекратить игру на время и открыться в сторону перемирия".
Цели мирных переговоров
Мерц озвучил пять целей, которые должны быть достигнуты на переговорах по завершению войны в Украине:
- Установление мира, который сохраняет суверенитет Украины.
- Мир должен быть обеспечен существенными гарантиями со стороны США и Европы.
- Условия мира должны быть разработаны совместно всеми сторонами, включая США и Европу.
- Мир не должен негативно влиять на единство и силу НАТО и ЕС.
- Мир должен сохранить европейскую перспективу Украины и способствовать ее восстановлению.
15 грудня, 2025, 15:59
Чому не ставиться питання повернення Україні окупованих територій в межах міжнародно визнаних кордонів? Чому не ставиться питання відповідальності агресора за розвязну війну та руйнування об'єктів господарського комплексу України? Чому не зазначаються в гарантіях посилення санкцій на агресора аж до виконання ним зобов'язань по міжнародному праву?
І чи буде?
- Ні!
- І я ні, але він є!